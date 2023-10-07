Тур: 1.
0'
0:1
22' ГолПетратос Димитри
28' Желтая карточкаЧоудхари Фарух
0:2
45' ГолКаммингс Джейсон
1:2
55' ГолКривелларо Рафаэл
1:3
57' ГолСингх Манвир
58' Желтая карточкаBikash Yumnam
90'+15
Ход матча
22'
0:1
28'
45'
0:2
55'
57'
1:3
58'
64'
11
Rahim
Ali
11
Сингх
Манвир
18
Самад
Сахал
10
Hugo
Boumous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim AliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сингх МанвирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
- Нападающий
-
31 Arsh Shaikh
-
44 Asish Rai
-
-
-
-
77 Ravi Rana
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Ченнаин
АТК
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
1.4
Среднее время на гол
0
64
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.78
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
115
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кривелларо Рафаэл
|1
|0.33
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|2
|0.67
|Каммингс Джейсон
|2
|0.67
|Сингх Манвир
|2
|0.67
|Hugo Boumous
|1
|0.33
|Самад Сахал
|0
|0
|Колако Листон
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоудхари Фарух
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Bikash Yumnam
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Анвар
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Ченнаин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2
Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пунджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4
АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 АТК - Гоа 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Джамшедпур 1:0
Результаты матчей
Ченнаин
АТК
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|АТК
|Петратос Димитри
|2 (1)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|2 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|2
|Джамшедпур
|Халдер Пронай
|3
|Бенгалуру
|Сингх Суреш
|1 1
|Дели Динамос
|Дельгадо Карлос
|2
|Бенгалуру
|Кумар Рохит
|2
|Дели Динамос
|Khawlhring Lalthathanga
|2