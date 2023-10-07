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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
1:3
Конец матча
АТК
0'
0:1
22' Гол
Петратос Димитри
28' Желтая карточка
Чоудхари Фарух
0:2
45' Гол
Каммингс Джейсон
1:2
55' Гол
Кривелларо Рафаэл
1:3
57' Гол
Сингх Манвир
58' Желтая карточка
Bikash Yumnam
64' Желтая карточка
90'+15
1
Samik
Mitra
33
Bikash
Yumnam
4
Чиркович
Лазар
3
Эдвардз
Райан
27
Aakash
Sangwan
5
Батоккьо
Кристиан
30
Ayush
Adhikari
7
Ninthoinganba
Meetei
10
Connor
Shields
71
Чоудхари
Фарух
11
Rahim
Ali
1
Vishal
Kaith
4
Али
Анвар
5
Хэмилл
Брендан
15
Босе
Субхасиш
11
Сингх
Манвир
17
Колако
Листон
7
Тапа
Анируд
18
Самад
Сахал
10
Hugo
Boumous
9
Петратос
Димитри
35
Каммингс
Джейсон
Ченнаин
АТК

История личных встреч

Ченнаин
АТК

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
0:0
СИ
1:2
СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
1:0
СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
1:3
СИ
0:1

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
1.4

Среднее время на гол

0
64

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.78
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

115
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кривелларо Рафаэл 1 0.33
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 2 0.67
Каммингс Джейсон 2 0.67
Сингх Манвир 2 0.67
Hugo Boumous 1 0.33
Самад Сахал 0 0
Колако Листон 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоудхари Фарух 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Bikash Yumnam 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Анвар 1 0
Мартинс Глан 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Ченнаин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2
Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пунджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4
АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0 АТК - Мумбаи Сити 0:1 АТК - Гоа 2:1 Нортист Юнайтед - АТК 1:0 Дели Динамос - АТК 0:0 АТК - Джамшедпур 1:0

Результаты матчей

Ченнаин
АТК

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Нортист Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
Дели Динамос
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Джамшедпур
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Ист Бенгал
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Бенгалуру
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Пунджаб
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Ченнаин
 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Керала Бластерс
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Дели Динамос
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Ист Бенгал
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бенгалуру
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Джамшедпур
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Нортист Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Пунджаб
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мумбаи Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хайдарабад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ченнаин
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
АТК
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Нортист Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Джамшедпур
 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Гоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Керала Бластерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ист Бенгал
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Дели Динамос
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Хайдарабад
 2 0 0 2 1 - 3 0
10.
Бенгалуру
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Пунджаб
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Ченнаин
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
АТК Петратос Димитри 2 (1)
АТК Каммингс Джейсон 2 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 2
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Халдер Пронай 3
Бенгалуру Сингх Суреш 1 1
Дели Динамос Дельгадо Карлос 2
Бенгалуру Кумар Рохит 2
Дели Динамос Khawlhring Lalthathanga 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Каммингс Джейсон бьет в цель!
    • 28'
      Farukh Choudhary получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Самад Сахал сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Петратос Димитри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ченнаин 1:3 АТК онлайн

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