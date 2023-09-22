Тур: 8. Стадион: Оболонь Арена.
0'
21' Желтая карточкаКучеренко Александр
23' Желтая карточкаVitaliy Grusha
26' Желтая карточкаEvgeny Shevchenko III
Ход матча
23'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
70 Kiril Korkh
-
90 Taras Liakh
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Балан ДенисЗащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Оболонь
Верес
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
120
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.13
|Igor Krasnopir
|1
|0.13
|Тарануха Ростислав
|1
|0.13
|Карась Даниил
|1
|0.13
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.29
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.14
|Шарай Владислав
|1
|0.14
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.14
|Iago Siqueira
|1 (1)
|0.14
|Марусич Максим
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|3
|1
|Вовкун Артем
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Приймак Владислав
|3
|0
|Карась Даниил
|1
|1
|Тарануха Ростислав
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шестаков Михаил
|3
|0
|Балан Денис
|1
|1
|Кучеров Валерий
|2
|0
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Vasyl Gakman
|2
|0
|Марусич Максим
|0
|1
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
|Iago Siqueira
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Верес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Верес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
4
Оболонь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Верес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0
Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5
Результаты матчей
Оболонь
Верес
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
42
25
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|4.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4