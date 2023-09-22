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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Оболонь
0:0
Конец матча
Верес
0'
20' Желтая карточка
Кучеренко Александр
23' Желтая карточка
Vitaliy Grusha
25' Желтая карточка
Evgeny Shevchenko III
53' Желтая карточка
Vasyl Gakman
62' Желтая карточка
Марусич Максим
64' Желтая карточка
Yegor Prokopenko
67' Желтая карточка
Курко Василий
86' Желтая карточка
Дубко Валерий
90' Желтая карточка
Шестаков Михаил
90'+6
23
Рыбка
Александр
33
Нагиев
Дмитрий
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
24
Yegor
Prokopenko
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
25
Vitaliy
Grusha
95
Igor
Krasnopir
8
Тарануха
Ростислав
44
Паст
Евгений
71
Vasyl
Gakman
3
Вовченко
Семён
5
Курко
Василий
95
Evgeny
Shevchenko
III
29
Кучеров
Валерий
25
Шарай
Станислав
23
Кучеренко
Александр
20
Iago
Siqueira
89
Гайдучик
Николай
77
Шарай
Владислав
Оболонь
Верес

История личных встреч

Оболонь
Верес

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
120

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.13
Igor Krasnopir 1 0.13
Тарануха Ростислав 1 0.13
Карась Даниил 1 0.13
Vitaliy Grusha 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.29
Evgeny Shevchenko III 1 0.14
Шарай Владислав 1 0.14
Кучеров Валерий 1 (1) 0.14
Iago Siqueira 1 (1) 0.14
Марусич Максим 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 3 1
Вовкун Артем 2 1
Vitaliy Grusha 2 1
Приймак Владислав 3 0
Карась Даниил 1 1
Тарануха Ростислав 2 0
Рыбка Александр 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Дубко Валерий 1 0
Yegor Prokopenko 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 3 0
Балан Денис 1 1
Марусич Максим 1 1
Кучеров Валерий 2 0
Evgeny Shevchenko III 2 0
Шарай Владислав 2 0
Вовченко Семён 2 0
Паст Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Шарай Станислав 1 0
Курко Василий 1 0
Iago Siqueira 1 0

Результаты матчей

Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Верес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Верес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
4
Оболонь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Верес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0
Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5

Результаты матчей

Оболонь
Верес

Точный счет

0:0
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
Черноморец Од
 8 5 0 3 15 - 10 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Полесье
 7 4 0 3 10 - 5 12
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Динамо Киев
 4 3 0 1 12 - 6 9
8.
Ворскла
 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 6 - 8 7
12.
Днепр-1
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
14.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Верес
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Минай
 7 0 3 4 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
5.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ворскла
 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Колос Ковалёвка
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 3 0 1 2 2 - 6 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Evgeniy Shevchenko получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Vitaliy Grusha получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Кучеренко Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оболонь 0:0 Верес онлайн

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