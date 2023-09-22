Тур: 8. Стадион: Оболонь Арена.
0'
20' Желтая карточкаКучеренко Александр
23' Желтая карточкаVitaliy Grusha
25' Желтая карточкаEvgeny Shevchenko III
53' Желтая карточкаVasyl Gakman
62' Желтая карточкаМарусич Максим
64' Желтая карточкаYegor Prokopenko
67' Желтая карточкаКурко Василий
86' Желтая карточкаДубко Валерий
90' Желтая карточкаШестаков Михаил
90'+6
Ход матча
23'
53'
62'
64'
67'
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
70 Kiril Korkh
-
90 Taras Liakh
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
71 Vasyl GakmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Балан ДенисЗащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
История личных встреч
Оболонь
Верес
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
120
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.13
|Igor Krasnopir
|1
|0.13
|Тарануха Ростислав
|1
|0.13
|Карась Даниил
|1
|0.13
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.29
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.14
|Шарай Владислав
|1
|0.14
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.14
|Iago Siqueira
|1 (1)
|0.14
|Марусич Максим
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|3
|1
|Вовкун Артем
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Приймак Владислав
|3
|0
|Карась Даниил
|1
|1
|Тарануха Ростислав
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Дубко Валерий
|1
|0
|Yegor Prokopenko
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|3
|0
|Балан Денис
|1
|1
|Марусич Максим
|1
|1
|Кучеров Валерий
|2
|0
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
|Iago Siqueira
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Верес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Верес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
4
Оболонь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Верес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0
Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5
Результаты матчей
Оболонь
Верес
Точный счет
0:0
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
43
26
16
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4