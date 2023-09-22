Тур: 8. Стадион: Ника.
1:5
Конец матча
0'
0:1
11' ГолЕрмаков Виталий
0:2
18' ГолШтогрин Андрей
0:3
30' ГолКузык Орест
42' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
0:4
45' ГолБойчук Богдан
66' Желтая карточкаKyrylo Sigeev
1:4
72' ГолКравченко Антон
1:5
77' ГолGuy Hadida
90'+3
Ход матча
11'
0:1
18'
0:2
30'
0:3
45'
0:4
66'
70'
72'
1:4
77'
1:5
30
Копына
Юрий
23
Джеовани
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaНападающий
-
-
21 Illia Ukhan
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Александрия
Черноморец Од
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.44
Среднее время на гол
64
62
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.37
1.47
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
61
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|2
|0.25
|Кравченко Антон
|1
|0.13
|Скорко Данил
|1
|0.13
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.13
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойчук Богдан
|2
|0.25
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.25
|Штогрин Андрей
|2
|0.25
|Samson Iyede
|2
|0.25
|Шпорн Йон
|1
|0.13
|Кузык Орест
|1
|0.13
|Авагимян Артур
|1
|0.13
|Guy Hadida
|1
|0.13
|Ермаков Виталий
|1
|0.13
|Путря Илья
|1 (1)
|0.13
|Бадибанга Зигей
|0
|0
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|3
|0
|Roman Savchenko
|2
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|2
|2
|Шпорн Йон
|4
|0
|Кузык Орест
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Путря Илья
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Черноморец Од
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Александрия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Черноморец Од
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
20%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0
Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1
Результаты матчей
Александрия
Черноморец Од
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Александрия
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4