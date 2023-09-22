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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Александрия
1:5
Конец матча
Черноморец Од
0'
0:1
11' Гол
Ермаков Виталий
0:2
18' Гол
Штогрин Андрей
0:3
30' Гол
Кузык Орест
42' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
0:4
45' Гол
Бойчук Богдан
66' Желтая карточка
Kyrylo Sigeev
1:4
72' Гол
Кравченко Антон
1:5
77' Гол
Guy Hadida
90'+3
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
4
Кравченко
Антон
5
Roman
Savchenko
12
Эрнандес
Хосе
I
14
Кулаковский
Артем
16
Белошевский
Богдан
23
Джеовани
8
Kyrylo
Sigeev
7
Микитишин
Артур
6
Ковалец
Кирилл
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
97
Dada
Belmonte
77
Штогрин
Андрей
70
Samson
Iyede
11
Бойчук
Богдан
Александрия
Черноморец Од

История личных встреч

Александрия
Черноморец Од

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
4:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.44

Среднее время на гол

64
62

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
61

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.25
Кравченко Антон 1 0.13
Скорко Данил 1 0.13
Кулаковский Артем 1 (1) 0.13
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойчук Богдан 2 0.25
Васильев Александр Андреевич 2 0.25
Штогрин Андрей 2 0.25
Samson Iyede 2 0.25
Шпорн Йон 1 0.13
Кузык Орест 1 0.13
Авагимян Артур 1 0.13
Guy Hadida 1 0.13
Ермаков Виталий 1 0.13
Путря Илья 1 (1) 0.13
Бадибанга Зигей 0 0
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 3 0
Roman Savchenko 2 0
Логинов Сергей 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Скорко Данил 1 0
Микитишин Артур 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 2 2
Шпорн Йон 4 0
Кузык Орест 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Путря Илья 3 0
Авагимян Артур 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Samson Iyede 1 0
Билык Олег 1 0

Результаты матчей

Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Черноморец Од
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Черноморец Од
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Александрия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Черноморец Од
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
2
22%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
20%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0
Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1
Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1

Результаты матчей

Александрия
Черноморец Од

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Александрия
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
Черноморец Од
 8 5 0 3 15 - 10 15
3.
Кривбасс
 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Полесье
 7 4 0 3 10 - 5 12
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 6 11
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Динамо Киев
 4 3 0 1 12 - 6 9
8.
Ворскла
 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 1 4 6 - 8 7
12.
Днепр-1
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
14.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Верес
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Минай
 7 0 3 4 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
5.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
8.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ворскла
 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Колос Ковалёвка
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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