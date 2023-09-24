  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Заря
0:1
Первый тайм: 42'
Днепр-1
0'
0:1
24' Гол
Когут Игорь
39' Желтая карточка
Вантух Роман

Ход матча

24'
0:1
Когут Игорь
(Рубчинский Валентин)
39'
Вантух Роман
 
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Днепр-1
8.90
Реклама, betcity.ru
4.40
Реклама, fon.bet
2.27
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
30
Турбаевский
Никита
74
Снурницын
Игорь
3
Боль
Антон
55
Джордан
47
Вантух
Роман
7
Антюх
Денис
5
Яцык
Александр
9
Мишнёв
Дмитрий
11
Алефиренко
Даниил
10
Нагнойный
Денис
39
Герреро
Эдуардо
1
Волынец
Евгений
4
Пурита
Эмилиано
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
17
Леднeв
Богдан
8
Пихалёнок
Александр
25
Когут
Игорь
9
Гуцуляк
Алексей
Заря
Днепр-1

История личных встреч

Заря
Днепр-1

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ТМС
2:3
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
48

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 2 0.29
Волошин Викентий 1 0.14
Антюх Денис 1 (1) 0.14
Джордан 1 0.14
Русин Назарий 1 0.14
Мишнёв Дмитрий 0 0
Батагов Арсений 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 2 (1) 0.33
Бабенко Руслан 1 0.17
Гуцуляк Алексей 1 0.17
Когут Игорь 1 0.17
Бланко Доминго 1 (1) 0.17
Адамюк Владимир 0 0
Рубчинский Валентин 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 2 1
Гулько Илья 1 1
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Снурницын Игорь 2 0
Волошин Викентий 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Вантух Роман 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Яцык Александр 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 1 1
Бабенко Руслан 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Пихалёнок Александр 1 0
Когут Игорь 1 0
Горин Олег 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Днепр-1
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
3
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1
Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0
Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1
Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1

Результаты матчей

Заря
Днепр-1

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Заря
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 8 5 3 0 16 - 8 18
2.
Кривбасс
 8 5 2 1 17 - 7 17
3.
Полесье
 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Черноморец Од
 8 5 0 3 15 - 10 15
5.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
6.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 7 12
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Днепр-1
 1:0 6 2 3 1 6 - 5 9
9.
Ворскла
 7 3 0 4 8 - 14 9
10.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 6 - 7 9
11.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
14.
Верес
 7 1 2 4 6 - 10 5
15.
Заря
 0:1 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Минай
 8 0 3 5 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 1:0 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
6.
Днепр-1
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Заря
 0:1 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Ворскла
 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Днепр-1
8.90
Реклама, betcity.ru
4.40
Реклама, fon.bet
2.27
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заря 0:1 Днепр-1 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Заря
Днепр-1
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 