Тур: 8. Стадион: Украина.
0'
0:1
24' ГолКогут Игорь
39' Желтая карточкаВантух Роман
59' Желтая карточкаКравец Василий
61' Желтая карточкаБабенко Руслан
73' Желтая карточкаСарапий Эдуард
90'+4
Ход матча
24'
39'
59'
61'
73'
55
Джордан
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Андре МаркосНападающий
-
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Заря
Днепр-1
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
48
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|2
|0.29
|Волошин Викентий
|1
|0.14
|Антюх Денис
|1 (1)
|0.14
|Джордан
|1
|0.14
|Русин Назарий
|1
|0.14
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихалёнок Александр
|2 (1)
|0.33
|Бабенко Руслан
|1
|0.17
|Гуцуляк Алексей
|1
|0.17
|Когут Игорь
|1
|0.17
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.17
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Адамюк Владимир
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|2
|1
|Гулько Илья
|1
|1
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Вантух Роман
|2
|0
|Снурницын Игорь
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|2
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Кравец Василий
|1
|0
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Днепр-1
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
3
Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Днепр-1
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
3
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1
Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0
Днепр-1
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1
Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1
Результаты матчей
Заря
Днепр-1
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Заря
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
16
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|4.
|8
|5
|0
|3
|15 - 10
|15
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 7
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4