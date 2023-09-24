Тур: 8. Стадион: Левый Берег.
0:0
Первый тайм: 20'
0'
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
69 Ильин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Попов КириллНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Металлист-1925
Колос Ковалёвка
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1
0.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
540
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.29
|Дмитренко Владислав
|2
|0.29
|Русин Ростислав
|1
|0.14
|Борячук Андрей
|1 (1)
|0.14
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Oleksiy Sydorov
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.25
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.13
|Безбородько Денис
|1
|0.13
|Салабай Антон
|1
|0.13
|Vladyslav Veleten
|1
|0.13
|Милько Вадим
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|3
|0
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Безуглый Никита
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Мозиль Олег
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Andrii Chyruk
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурда Никита
|4
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Богданов Андрей
|3
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Безбородько Денис
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Салабай Антон
|1
|0
|Vladyslav Veleten
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
4
Металлист-1925
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0
Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
15
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|4.
|8
|5
|0
|3
|15 - 10
|15
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 8
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|7
|3
|0
|4
|8 - 14
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|12.
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 7
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
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|Кривбасс
|Задерака Максим
|4 (1)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4