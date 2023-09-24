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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Металлист-1925
0:0
Первый тайм: 20'
Колос Ковалёвка
0'
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Колос Ковалёвка
3.50
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3.05
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2.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
37
Мозиль
Олег
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
29
Жичиков
Максим
28
Габелок
Артём
22
Дмитренко
Владислав
6
Вачиберадзе
Бека
8
Мартынюк
Ярослав
10
Русин
Ростислав
97
Oleksiy
Sydorov
23
Фесюн
Кирилл
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
15
Черноморец
Александр
27
Лучкевич
Валерий
9
Цуриков
Андрей
19
Кариока
Силва
14
Милько
Вадим
7
Демченко
Александр
8
Vladyslav
Veleten
17
Салабай
Антон
Металлист-1925
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Металлист-1925
Колос Ковалёвка

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1
0.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
540

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 2 0.29
Дмитренко Владислав 2 0.29
Русин Ростислав 1 0.14
Борячук Андрей 1 (1) 0.14
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Oleksiy Sydorov 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.25
Ореховский Павел 1 (1) 0.13
Безбородько Денис 1 0.13
Салабай Антон 1 0.13
Vladyslav Veleten 1 0.13
Милько Вадим 0 0
Золотов Николай 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 3 0
Мартынюк Ярослав 1 1
Ткачук Андрей 2 0
Безуглый Никита 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Мозиль Олег 1 0
Русин Ростислав 1 0
Andrii Chyruk 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурда Никита 4 0
Золотов Николай 2 1
Богданов Андрей 3 0
Бондаренко Валерий 2 0
Мякушко Сергей 1 0
Безбородько Денис 1 0
Ореховский Павел 1 0
Черноморец Александр 1 0
Салабай Антон 1 0
Vladyslav Veleten 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Металлист-1925
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
4
Металлист-1925
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Колос Ковалёвка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0
Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Колос Ковалёвка - Нива Бузова 1:0 Колос Ковалёвка - Львов 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 8 5 3 0 16 - 8 18
2.
Кривбасс
 8 5 2 1 17 - 7 17
3.
Полесье
 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Черноморец Од
 8 5 0 3 15 - 10 15
5.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
6.
Рух Львов
 7 3 3 1 11 - 7 12
7.
Металлист-1925
 0:0 7 3 2 2 6 - 5 11
8.
Колос Ковалёвка
 0:0 8 2 4 2 6 - 7 10
9.
Днепр-1
 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Ворскла
 7 3 0 4 8 - 14 9
11.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 1 5 8 - 12 7
13.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
14.
Верес
 7 1 2 4 6 - 10 5
15.
Заря
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Минай
 8 0 3 5 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 5 2 3 0 9 - 5 9
3.
Кривбасс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Металлист-1925
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
6.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
8.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 4 2 0 2 4 - 5 6
10.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
2.
Кривбасс
 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
6.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Металлист-1925
 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Колос Ковалёвка
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
11.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Ворскла
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Кривбасс Задерака Максим 4 (1)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Колос Ковалёвка
3.50
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3.05
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2.40
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