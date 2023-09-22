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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Газиантеп
1:0
Второй тайм: 80'
Истанбулспор
0'
20' Желтая карточка
Темель Вефа
46' Желтая карточка
Бикел Жаниу
55' Желтая карточка
Йылмаз Ибрахим
64' Желтая карточка
Рроца Эдуарт
1:0
74' Гол
Драгус Денис
78' Желтая карточка
Эрдоган Окан
79' Желтая карточка

Ход матча

20'
 
Темель Вефа
32'
 
Эрдоган Окан
Дели Симон
46'
Бикел Жаниу
 
55'
 
Йылмаз Ибрахим
56'
Евтович Марко
Бикел Жаниу
 
64'
 
Рроца Эдуарт
70'
 
Гюльтекин Эмир
Йылмаз Ибрахим
72'
Айети Альбиан
Максим Александру
 
73'
Маркович Лазар
Градель Макс-Ален
 
74'
Драгус Денис
(Маркович Лазар)
1:0
78'
 
Эрдоган Окан
79'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
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Газиантеп
Ничья
Истанбулспор
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33
Ницэ
Флорин
63
Н'Кулу
Николя
4
Кызылдаг
Арда
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
5
Соялп
Фуркан
12
Бикел
Жаниу
44
Максим
Александру
10
Градель
Макс-Ален
70
Драгус
Денис
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
8
Темель
Вефа
18
Ндао
Алассан
34
Лосаж
Флорьян
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
99
Сантос
Жаксон
9
Йылмаз
Ибрахим
Газиантеп
5-3-2
Истанбулспор
4-4-2

История личных встреч

Газиантеп
Истанбулспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
0:3
С
1:1
ТМК
3:2
ТМК
2:1
ПЛТ
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соялп Фуркан 1 0.17
Кызылдаг Арда 1 0.17
Градель Макс-Ален 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.5
Этеми Вален 0 0
Сантос Жаксон 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикел Жаниу 3 0
Максим Александру 1 1
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Джилободжи Папи 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшар Али 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Темель Вефа 2 0
Эрдоган Окан 0 1
Коли Расин 1 0
Дахени Демиако 1 0
Есиль Мехмет 1 0
Этеми Вален 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истанбулспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Газиантеп
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
1
Газиантеп
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Истанбулспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
100%
0 побед 0 ничьих 20 поражений
Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3
Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Газиантеп 1:0
Истанбулспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1
Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3

Результаты матчей

Газиантеп
Истанбулспор

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Бешикташ
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
10.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
14.
Сивасспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Антальяспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
17.
Пендикспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
18.
Газиантеп
 1:0 Заявка 6 1 0 5 3 - 12 3
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Газиантеп
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
20.
Газиантеп
 1:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Газиантеп Бикел Жаниу 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Весь список
  • 64'
    Eduart Rroca получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Бикел Жаниу уходит с поля. Евтович Марко выходит вместо него
  • 55'
    Йылмаз Ибрахим получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Бикел Жаниу получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Темель Вефа получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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    Газиантеп
    Ничья
    Истанбулспор
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