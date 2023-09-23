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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:2
Конец матча
Галатасарай
0'
12' Желтая карточка
Деннис Эммануэль
19' Желтая карточка
Озджан Беркай
31' Желтая карточка
Лима Лукас
33' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
0:1
43' Гол
Зиеш Хаким
0:2
50' Пенальти
Икарди Мауро
1:2
64' Гол
Дюбуа Лео
82' Желтая карточка
Демирбай Керем
90'+6

Ход матча

12'
Деннис Эммануэль
 
19'
Озджан Беркай
 
29'
 
Айхан Кан
Каратас Казимджан
31'
Лима Лукас
 
33'
 
Оливейра Сержиу
43'
0:1
Зиеш Хаким
(Тете)
46'
Тюрюдж Дениз
Деннис Эммануэль
 
46'
 
Демирбай Керем
Оливейра Сержиу
46'
 
Актюркоглу Мухаммед
Йылмаз Барыш
50'
0:2
Икарди Мауро
60'
Абейд Мехди
Карзев Эден
 
60'
Фигейредо Жоау
Алексич Даниел
 
64'
Дюбуа Лео
(Тюрюдж Дениз)
1:2
66'
 
Заха Уилфрид
Зиеш Хаким
75'
Сертель Джемали
Дюбуа Лео
 
75'
Пелкас Димитрис
Озджан Беркай
 
80'
 
Н'Домбеле Тангай
Тете
82'
 
Демирбай Керем

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
6
Лима
Лукас
90
Карзев
Эден
7
Гюрлер
Сердар
8
Алексич
Даниел
10
Озджан
Беркай
99
Деннис
Эммануэль
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакчи
Абдулкерим
88
Каратас
Казимджан
27
Оливейра
Сержиу
34
Торрейра
Лукас
20
Тете
22
Зиеш
Хаким
53
Йылмаз
Барыш
9
Икарди
Мауро
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Галатасарай

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:0
К
2:3
С
0:7
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
5:1
С
4:0
К
2:1
С
1:2
С
3:3
С
0:2
С
2:2
С
4:0
С
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Среднее время на гол

55
76

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.64

Среднее время на гол

52
55

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.68
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
63

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюбуа Лео 1 0.2
Пелкас Димитрис 1 0.2
Фигейредо Жоау 1 0.2
Алексич Даниел 0 0
Тюрюдж Дениз 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 6 (2) 1.2
Актюркоглу Мухаммед 3 0.6
Зиеш Хаким 1 0.2
Бардакчи Абдулкерим 1 0.2
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Тете 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пелкас Димитрис 3 0
Фигейредо Жоау 1 1
Ба Уссейну 1 1
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Лима Лукас 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Карзев Эден 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 2 0
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Икарди Мауро 1 0
Демирбай Керем 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Боэ Саша 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Истанбул Башакшехир
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Галатасарай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1
Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Галатасарай

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Бешикташ
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
10.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
13.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
14.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
12.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 6
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Сивасспор Сайс Самуэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Сивасспор Манай Рей 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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