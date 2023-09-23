Тур: 6. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаДеннис Эммануэль
19' Желтая карточкаОзджан Беркай
31' Желтая карточкаЛима Лукас
33' Желтая карточкаОливейра Сержиу
0:1
43' ГолЗиеш Хаким
0:2
50' ПенальтиИкарди Мауро
1:2
64' ГолДюбуа Лео
82' Желтая карточкаДемирбай Керем
90'+6
Ход матча
12'
19'
31'
33'
43'
0:1
50'
0:2
64'
1:2
80'
82'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
90
Карзев
Эден
93
Боэ
Саша
20
Тете
22
Зиеш
Хаким
53
Йылмаз
Барыш
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Среднее время на гол
55
76
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.64
Среднее время на гол
52
55
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.68
1.41
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
63
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюбуа Лео
|1
|0.2
|Пелкас Димитрис
|1
|0.2
|Фигейредо Жоау
|1
|0.2
|Алексич Даниел
|0
|0
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|6 (2)
|1.2
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.6
|Зиеш Хаким
|1
|0.2
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.2
|Мертенс Дрис
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Тете
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|Фигейредо Жоау
|1
|1
|Ба Уссейну
|1
|1
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Деннис Эммануэль
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Муслера Фернандо
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Истанбул Башакшехир
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Галатасарай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1
Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|6
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Сивасспор
|Сайс Самуэль
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Сивасспор
|Манай Рей
|3