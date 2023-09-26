  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Истанбулспор
0:1
Второй тайм: 70'
Галатасарай
0'
0:0
37' Не забитый пенальти
Актюркоглу Мухаммед
0:1
42' Гол
Икарди Мауро

Ход матча

37'
0:0
Актюркоглу Мухаммед
42'
0:1
Икарди Мауро
(Актюркоглу Мухаммед)
56'
 
Заха Уилфрид
Мертенс Дрис
61'
Йылмаз Ибрахим
Мамаду Менди
 
61'
Самбисса Давид
Ндао Алассан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Галатасарай
9.60
Реклама, tennisi.bet
9.50
Реклама, fon.bet
10.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Есиль
Мехмет
23
Эрдоган
Окан
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
34
Лосаж
Флорьян
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
12
Мамаду
Менди
88
Djakaridja
Traore
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Истанбулспор
4-4-2
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Галатасарай

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:2
ТМК
0:6
С
2:1
ТМК
2:1
ТМК
3:3
ТМС
1:0
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
4

Среднее время на гол

40
22

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.57
2.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

57
42

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.4
Этеми Вален 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 7 (2) 1.17
Актюркоглу Мухаммед 3 0.5
Зиеш Хаким 1 0.17
Бардакчи Абдулкерим 1 0.17
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Тете 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдоган Окан 1 1
Яшар Али 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Есиль Мехмет 2 0
Темель Вефа 2 0
Коли Расин 1 0
Дахени Демиако 1 0
Этеми Вален 1 0
Рроца Эдуарт 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 2 0
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Икарди Мауро 1 0
Демирбай Керем 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Боэ Саша 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Истанбулспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Истанбулспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Галатасарай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
1
9%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1
Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3
Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Галатасарай

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 9 - 3 15
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Бешикташ
 Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
5.
Хатайспор
 Заявка 6 2 4 0 11 - 6 10
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 0 3 13 - 9 9
7.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
10.
Адана Демирспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
4.
Галатасарай
 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4 (1)
Касымпаша Кара Айтач 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Касымпаша Кара Айтач 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Актюркоглу Мухаммед сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Икарди Мауро бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Галатасарай
9.60
Реклама, tennisi.bet
9.50
Реклама, fon.bet
10.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Истанбулспор 0:1 Галатасарай онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Истанбулспор
Галатасарай
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 