Тур: 3. Стадион: Некми Кадыоглу.
0:1
Второй тайм: 70'
Ход матча
37'
42'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
23
Эрдоган
Окан
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
12
Мамаду
Менди
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
-
12 Мамаду МендиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Текке БеркайНападающий
-
Главный тренер: Olcay Demir
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Акман ХамзаПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бурук Окан
История личных встреч
Истанбулспор
Галатасарай
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
4
Среднее время на гол
40
22
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.57
2.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
57
42
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.4
|Этеми Вален
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|7 (2)
|1.17
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.5
|Зиеш Хаким
|1
|0.17
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.17
|Мертенс Дрис
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Тете
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдоган Окан
|1
|1
|Яшар Али
|1
|1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Есиль Мехмет
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Дахени Демиако
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Рроца Эдуарт
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Муслера Фернандо
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Галатасарай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Истанбулспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Истанбулспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Галатасарай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
50%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
1
9%
76-90
Пропущено
6
3
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1
Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3
Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0
Результаты матчей
Истанбулспор
Галатасарай
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|9 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|11 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 9
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|4 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|4 (1)
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Касымпаша
|Кара Айтач
|3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3