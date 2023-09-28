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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Фенербахче
4:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
5' Гол
Джику Александер
2:0
10' Гол в свои ворота
Дуарте Леонардо
3:0
20' Гол
Шиманьски Себастьян
39' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
53' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
67' Желтая карточка
Джику Александер
71' Желтая карточка
Шиманьски Себастьян
76' Желтая карточка
Остерволде Джейден
4:0
80' Гол
Шиманьски Себастьян
90'+5

Ход матча

5'
Джику Александер
1:0
10'
Дуарте Леонардо
2:0
20'
Шиманьски Себастьян
3:0
31'
 
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
31'
 
Фигейредо Жоау
Пелкас Димитрис
39'
Кавечи Ирфан
 
53'
 
Фигейредо Жоау
63'
Яндаш Мерт Хакан
Фред Сантос
 
64'
Бачуайи Миши
Джеко Эдин
 
67'
Джику Александер
 
69'
 
Абейд Мехди
Алексич Даниел
71'
Шиманьски Себастьян
 
73'
Азиз Сердар
Кавечи Ирфан
 
73'
Кинг Джошуа
Джику Александер
 
76'
Остерволде Джейден
 
80'
Шиманьски Себастьян
(Бачуайи Миши)
4:0
81'
 
Текдемир Махмут
Озджан Беркай
84'
Элмаз Бартуг
Юксек Исмаил
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 0
  • 14 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
7
Кадыоглу
Ферди
6
Джику
Александер
50
Бекао
Родриго
24
Остерволде
Джейден
35
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
17
Кавечи
Ирфан
9
Джеко
Эдин
1
Бабаджан
Волкан
90
Карзев
Эден
88
Сертель
Джемали
5
Дуарте
Леонардо
6
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
8
Алексич
Даниел
7
Гюрлер
Сердар
9
Пёнтек
Кшиштоф
14
Пелкас
Димитрис
Фенербахче
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-4-2

История личных встреч

Фенербахче
Истанбул Башакшехир

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

К
2:0
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:2
К
1:2
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
2:3
К
2:2
К
2:2
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
2:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.54
1.27

Среднее время на гол

58
70

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.77

Среднее время на гол

61
117

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 0.67
Шиманьски Себастьян 4 0.67
Кавечи Ирфан 2 0.33
Джику Александер 1 0.17
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.17
Тадич Душан 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюбуа Лео 1 0.17
Пелкас Димитрис 1 0.17
Фигейредо Жоау 1 0.17
Алексич Даниел 0 0
Тюрюдж Дениз 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 1 1
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Джеко Эдин 1 0
Тадич Душан 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Бекао Родриго 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Креспо Мигель 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Ismail Kartal 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 2 1
Пелкас Димитрис 3 0
Ба Уссейну 1 1
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Лима Лукас 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Фенербахче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
0
Фенербахче
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1
Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0

Результаты матчей

Фенербахче
Истанбул Башакшехир

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
4.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
6.
Хатайспор
 Заявка 6 2 4 0 11 - 6 10
7.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 0 3 13 - 9 9
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
6.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 4 (1)
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4 (1)
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Топ нарушителей
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Касымпаша Кара Айтач 3
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