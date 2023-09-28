Тур: 3. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
4:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолДжику Александер
2:0
10' Гол в свои воротаДуарте Леонардо
3:0
20' ГолШиманьски Себастьян
39' Желтая карточкаКавечи Ирфан
53' Желтая карточкаФигейредо Жоау
67' Желтая карточкаДжику Александер
71' Желтая карточкаШиманьски Себастьян
76' Желтая карточкаОстерволде Джейден
4:0
80' ГолШиманьски Себастьян
90'+5
Ход матча
5'
1:0
10'
2:0
20'
39'
53'
67'
80'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 0
-
14 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
17
Кавечи
Ирфан
90
Карзев
Эден
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Карзев ЭденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Атан Кагдас
История личных встреч
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
38.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
24 матча
50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.54
1.27
Среднее время на гол
58
70
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.77
Среднее время на гол
61
117
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|4
|0.67
|Шиманьски Себастьян
|4
|0.67
|Кавечи Ирфан
|2
|0.33
|Джику Александер
|1
|0.17
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.17
|Тадич Душан
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бачуайи Миши
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюбуа Лео
|1
|0.17
|Пелкас Димитрис
|1
|0.17
|Фигейредо Жоау
|1
|0.17
|Алексич Даниел
|0
|0
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|1
|1
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|Ба Уссейну
|1
|1
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Деннис Эммануэль
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Фенербахче
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Фенербахче
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1
Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Результаты матчей
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|11 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|4 (1)
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|4 (1)
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Касымпаша
|Кара Айтач
|3