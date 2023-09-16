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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Коньяспор
1:2
Конец матча
Ризеспор
0'
33' Желтая карточка
Шахин Мухаммет Таха
1:0
34' Гол
Язгылы Угурджан
49' Желтая карточка
Морено Марлос
1:1
89' Пенальти
Зауэр Густаво
1:2
90' Гол
Гайч Адольфо
90' Желтая карточка
Караель Джебраил
90'+6

Ход матча

33'
 
Шахин Мухаммет Таха
34'
Язгылы Угурджан
(Хауберт Гильерме)
1:0
49'
Морено Марлос
 
62'
 
Гайч Адольфо
Зекири Альтин
62'
 
Нильсен Каспер
Пехливан Халиль
62'
Юлгюн Огулджан
Н'Зонзи Стивен
 
63'
Малли Юнус
Чикылдэу Александру
 
63'
Андреасен Лука
Мурич Роберт
 
66'
Караель Джебраил
Чикалеши Сокол
 
74'
 
Минчев Мартин
Кесер Бенхур
74'
 
Шелви Джонджо
Олавоин Ибрахим
77'
Оливейра Нелсон
Морено Марлос
 
86'
 
Мор Фэй Мэйм
Пала Митхат
89'
1:1
Зауэр Густаво
90'
1:2
Гайч Адольфо
(Шелви Джонджо)
90'
Караель Джебраил
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
5
Язгылы
Угурджан
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
7
Мурич
Роберт
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
10
Олавоин
Ибрахим
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
7
Кесер
Бенхур
Коньяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Ризеспор

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
81.8%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

19.2%
50%
30.8%
5 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:1
С
2:1
С
3:0
С
5:3
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:1
ТПЛ
2:0
ТПЛ
1:3
АЛ
1:3
АЛ
2:2
АЛ
1:1
АЛ
2:1
ТМС
0:1
С
2:2
С
2:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.46
1.15

Среднее время на гол

61
78

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1.23

Среднее время на гол

48
73

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.65
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 3 (1) 0.6
Хауберт Гильерме 1 0.2
Мурич Роберт 1 0.2
Язгылы Угурджан 1 0.2
Михаляк Конрад 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 2 0.4
Мари Джон 1 0.2
Мочи Отилла 1 0.2
Гайч Адольфо 1 0.2
Варешанович Дал 1 0.2
Зауэр Густаво 1 (1) 0.2
Шелви Джонджо 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Зекири Альтин 0 0
Пала Митхат 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 3 0
Паш Бруно 2 0
Демирбаг Адиль 0 1
Кальво Франсиско 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 2 0
Олавоин Ибрахим 2 0
Пала Митхат 2 0
Шахин Мухаммет Таха 2 0
Аккан Гёкхан 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Зекири Альтин 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ризеспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ризеспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ризеспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1
Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2
Ризеспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1
Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Алтай 3:1

Результаты матчей

Коньяспор
Ризеспор

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 0:2 Заявка 5 0 3 2 4 - 10 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Галатасарай
 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
9.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 3:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Пендикспор
 0:2 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 4
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 3 (1)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
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Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
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    • 49'
      Морено Марлос получил желтую карточку от судьи
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Taha Sahin получил желтую карточку от судьи
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