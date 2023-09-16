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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Кайсериспор
2:0
Конец матча
Газиантеп
0'
1:0
6' Пенальти
Тиам Маме
77' Желтая карточка
Бикел Жаниу
2:0
89' Гол
Тиам Маме
90'+6
25
Баязит
Билал
17
Узодимма
Энтони
3
Аттама
Джозеф
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
89
Ака
Яу
11
Саздаджи
Гекхан
28
Дживелек
Рамазан
6
Карими
Али
II
20
Мане
Карлуш
9
Тиам
Маме
33
Ницэ
Флорин
15
Эрсой
Эртугрул
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
50
Маркович
Лазар
Кайсериспор
4-1-4-1
Газиантеп
5-3-2

История личных встреч

Кайсериспор
Газиантеп

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
3:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

78
126

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 5 (1) 1
Узодимма Энтони 1 0.2
Мане Карлуш 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соялп Фуркан 1 0.2
Кызылдаг Арда 1 0.2
Градель Макс-Ален 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гежек Баран Али 2 0
Кароль Лионель 1 0
Кеман Оливье 1 0
Узодимма Энтони 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максим Александру 1 1
Эрсой Эртугрул 2 0
Бикел Жаниу 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Джилободжи Папи 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Газиантеп
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Газиантеп
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

2
0
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Газиантеп
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0
Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Хатайспор 3:0
Газиантеп
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1
Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Хатайспор 4:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Газиантеп

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 0:2 Заявка 5 0 3 2 4 - 10 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Галатасарай
 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
9.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 3:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Пендикспор
 0:2 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 4
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 3 (1)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
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