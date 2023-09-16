Тур: 5. Стадион: Кадир Хас.
2:0
Конец матча
Ход матча
6'
1:0
77'
89'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
89
Ака
Яу
20
Мане
Карлуш
33
Ницэ
Флорин
70
Драгус
Денис
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
История личных встреч
Кайсериспор
Газиантеп
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.33
Среднее время на гол
51
270
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
78
126
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|5 (1)
|1
|Узодимма Энтони
|1
|0.2
|Мане Карлуш
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соялп Фуркан
|1
|0.2
|Кызылдаг Арда
|1
|0.2
|Градель Макс-Ален
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Кароль Лионель
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Узодимма Энтони
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Максим Александру
|1
|1
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Бикел Жаниу
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Маркович Лазар
|1
|0
|Джилободжи Папи
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Газиантеп
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Газиантеп
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
2
0
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Газиантеп
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0
Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Хатайспор 3:0
Газиантеп
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1
Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Хатайспор 4:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Газиантеп
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|2:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|0:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|1:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|0:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|3:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|1:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|4
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3 (1)
|Хатайспор
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|3