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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Адана Демирспор
2:0
Второй тайм: 59'
Пендикспор
0'
1:0
15' Гол
Ньянг М'Байе
2:0
41' Гол
Ньянг М'Байе
45' Желтая карточка
Рассул Джохер Хадим

Ход матча

15'
Ньянг М'Байе
(Кевин Родригес)
1:0
41'
Ньянг М'Байе
(Свенссон Юнас)
2:0
45'
 
Рассул Джохер Хадим
46'
 
Битин Горкем
Ярдымджи Эренджан
46'
 
Вукович Йосип
Мидтше Фредрик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Пендикспор
1.61
4.90
99.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
8
Акбаба
Эмре
90
Стамбули
Бенжамен
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
32
Эрдоган
Юсуф
9
Ньянг
М'Байе
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
23
Велинтон
Соуза
14
Рассул
Джохер
Хадим
6
Секейра
Нуну
10
Ромеро
Оскар
18
Мидтше
Фредрик
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
34
Тюрам
Рожерио
99
Ярдымджи
Эренджан
Адана Демирспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-4-2

История личных встреч

Адана Демирспор
Пендикспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛБ
0:2
ЛБ
1:4

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
3

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
30

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 3 (1) 0.75
Ндиайе Чериф 1 0.25
Беланда Юнес 1 0.25
Эрдоган Юсуф 1 0.25
Гравильон Эндрю 1 0.25
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Сари Юсуф 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Оскар 2 (2) 0.4
Тюрам Рожерио 1 0.2
Зюлюнгёз Беркай 1 0.2
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 2 0
Гюлер Семих 2 0
Беланда Юнес 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Ньянг М'Байе 1 0
Акбаба Эмре 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 1 0
Лусамба Арно 1 0
Вукович Йосип 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Адана Демирспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пендикспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
1
Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
75%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1
Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0
Пендикспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5
Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2

Результаты матчей

Адана Демирспор
Пендикспор

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 0:2 Заявка 5 0 3 2 4 - 10 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Галатасарай
 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
9.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 3:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Пендикспор
 0:2 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 4
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 3 (1)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мидтше Фредрик уходит с поля. Вукович Йосип выходит вместо него
  • 46'
    Erencan Yardimci уходит с поля. Gorkem Bitin выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Пендикспор
1.61
4.90
99.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Адана Демирспор 2:0 Пендикспор онлайн

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Адана Демирспор
Пендикспор
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