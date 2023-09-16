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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Галатасарай
3:2
Второй тайм: 62'
Самсунспор
0'
1:0
7' Гол
Актюркоглу Мухаммед
13' Желтая карточка
Чифт Юнус Эмре
2:0
29' Гол
Актюркоглу Мухаммед
3:0
42' Гол
Бардакчи Абдулкерим
45' Желтая карточка
Нельссон Виктор
3:1
46' Гол
Димата Ландри
50' Желтая карточка
Тэт Флавьен
3:2
61' Гол
Хольсе Карло

Ход матча

7'
Актюркоглу Мухаммед
1:0
13'
 
Чифт Юнус Эмре
29'
Актюркоглу Мухаммед
(Мертенс Дрис)
2:0
42'
Бардакчи Абдулкерим
(Актюркоглу Мухаммед)
3:0
45'
Нельссон Виктор
 
46'
Зиеш Хаким
Тете
 
46'
 
Челик Осман
Айдогду Сонер
46'
3:1
Димата Ландри
(Тэт Флавьен)
50'
 
Тэт Флавьен
61'
3:2
Хольсе Карло

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Самсунспор
1.43
5.72
8.63
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
1
Коджук
Окан
17
Шиндлер
Кингсли
22
Чифт
Юнус
Эмре
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
11
Кылынч
Эмре
8
Айдогду
Сонер
13
Тэт
Флавьен
7
Фофана
Морике
21
Хольсе
Карло
14
Димата
Ландри
Галатасарай
4-2-3-1
Самсунспор
4-4-1-1

История личных встреч

Галатасарай
Самсунспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:4
С
3:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
36

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 4 (1) 1
Актюркоглу Мухаммед 3 0.75
Бардакчи Абдулкерим 1 0.25
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.25
Димата Ландри 1 0.25
Муандилмаджи Мариус 1 0.25
Айдогду Сонер 0 0
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Боэ Саша 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Морике 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Самсунспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Галатасарай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Самсунспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0
Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1
Самсунспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1
Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0 Генчлербирлиги - Самсунспор 0:1

Результаты матчей

Галатасарай
Самсунспор

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 3:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 0:2 Заявка 5 0 3 2 4 - 10 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Галатасарай
 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
9.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 0:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 3:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Адана Демирспор
 2:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Пендикспор
 0:2 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 1:3 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 4
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 3 (1)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
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    Лучшие коэффициенты
    Галатасарай
    Ничья
    Самсунспор
    1.43
    5.72
    8.63
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