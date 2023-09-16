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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Галатасарай
4:2
Конец матча
Самсунспор
0'
1:0
7' Гол
Актюркоглу Мухаммед
13' Желтая карточка
Чифт Юнус Эмре
2:0
29' Гол
Актюркоглу Мухаммед
3:0
42' Гол
Бардакчи Абдулкерим
45' Желтая карточка
Нельссон Виктор
3:1
46' Гол
Димата Ландри
50' Желтая карточка
Тэт Флавьен
3:2
60' Гол
Хольсе Карло
4:2
67' Гол
Икарди Мауро
90' Желтая карточка
Бола Марк
90'+6

Ход матча

7'
Актюркоглу Мухаммед
1:0
13'
 
Чифт Юнус Эмре
29'
Актюркоглу Мухаммед
(Мертенс Дрис)
2:0
42'
Бардакчи Абдулкерим
(Актюркоглу Мухаммед)
3:0
45'
Нельссон Виктор
 
46'
Зиеш Хаким
Тете
 
46'
 
Челик Осман
Айдогду Сонер
46'
3:1
Димата Ландри
(Тэт Флавьен)
50'
 
Тэт Флавьен
60'
3:2
Хольсе Карло
62'
Йылмаз Барыш
Мертенс Дрис
 
67'
Икарди Мауро
(Зиеш Хаким)
4:2
71'
 
Лора Гаэтан
Фофана Морике
75'
Н'Домбеле Тангай
Демирбай Керем
 
83'
 
Нану Гомеш
Кылынч Эмре
83'
 
Гюмюшкая Мухаммед
Шиндлер Кингсли
83'
 
Кара Эркан
Тэт Флавьен
86'
Дервисоглу Халил
Актюркоглу Мухаммед
 
86'
Айхан Кан
Торрейра Лукас
 
90'
 
Бола Марк

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
1
Коджук
Окан
17
Шиндлер
Кингсли
22
Чифт
Юнус
Эмре
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
11
Кылынч
Эмре
8
Айдогду
Сонер
13
Тэт
Флавьен
7
Фофана
Морике
21
Хольсе
Карло
14
Димата
Ландри
Галатасарай
4-2-3-1
Самсунспор
4-4-1-1

История личных встреч

Галатасарай
Самсунспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:4
С
3:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
36

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 5 (1) 1.25
Актюркоглу Мухаммед 3 0.75
Бардакчи Абдулкерим 1 0.25
Мертенс Дрис 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Айхан Кан 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.25
Димата Ландри 1 0.25
Хольсе Карло 1 0.25
Муандилмаджи Мариус 1 0.25
Айдогду Сонер 0 0
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Оливейра Сержиу 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Боэ Саша 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Морике 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Бола Марк 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Самсунспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Галатасарай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Самсунспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0
Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1
Самсунспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1
Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0 Генчлербирлиги - Самсунспор 0:1

Результаты матчей

Галатасарай
Самсунспор

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
6.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Пендикспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
9.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 3 (1)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
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