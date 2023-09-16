Тур: 5. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
4:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолАктюркоглу Мухаммед
13' Желтая карточкаЧифт Юнус Эмре
2:0
29' ГолАктюркоглу Мухаммед
3:0
42' ГолБардакчи Абдулкерим
45' Желтая карточкаНельссон Виктор
3:1
46' ГолДимата Ландри
50' Желтая карточкаТэт Флавьен
3:2
60' ГолХольсе Карло
4:2
67' ГолИкарди Мауро
90' Желтая карточкаБола Марк
90'+6
Ход матча
7'
13'
29'
42'
45'
46'
46'
3:1
50'
60'
3:2
67'
4:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
16
Бола
Марк
11
Кылынч
Эмре
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышНападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
18 Явру ЗекиЗащитник
-
88 Челик ОсманЗащитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
19 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
Главный тренер: Huseyin Eroglu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Галатасарай
Самсунспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
36
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|5 (1)
|1.25
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.75
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.25
|Мертенс Дрис
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.25
|Димата Ландри
|1
|0.25
|Хольсе Карло
|1
|0.25
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.25
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Фофана Морике
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окан Бурук
|1
|0
|Муслера Фернандо
|1
|0
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Морике
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Самсунспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Галатасарай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Самсунспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0
Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Галатасарай 3:1
Самсунспор
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1
Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0 Генчлербирлиги - Самсунспор 0:1
Результаты матчей
Галатасарай
Самсунспор
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|5
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3 (1)
|Хатайспор
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|3