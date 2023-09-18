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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
0:0
Конец матча
Хатайспор
0'
45' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье
59' Желтая карточка
Стураро Стефано
62' Желтая карточка
Мендеш Райан
0:0
73' Не забитый пенальти
Ламкель Зе Дидье
90' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
90' Желтая карточка
90'+10
1
Дитуро
Матиас
3
Весели
Фредерик
4
Бираски
Давиде
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
27
Стураро
Стефано
77
Угур
Аднан
20
Мендеш
Райан
6
Роден
Маркус
15
Ласанья
Кевин
19
Дурсун
Сердар
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
86
Бекароглу
Бурак
31
Матур
Огужан
29
Абурджания
Георгий
4
Chandrel
Massanga
10
Страндберг
Карлос
17
Деле-Баширу
Фисайо
77
Фернандеш
Желсон
II
11
Ламкель
Зе
Дидье
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Хатайспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:3
С
3:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.2
Мендеш Райан 1 0.2
Ласанья Кевин 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 3 (1) 0.6
Деле-Баширу Фисайо 3 0.6
Саглам Геркем 1 0.2
Йылдырым Бертуг 1 0.2
Абурджания Георгий 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурсун Салих 2 0
Мендеш Райан 2 0
Шукуров Отабек 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Стураро Стефано 1 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Угур Аднан 1 0
Мерджан Левент 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абурджания Георгий 1 0
Страндберг Карлос 1 0
Аличи Керим 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Саглам Геркем 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Бекароглу Бурак 1 0
Деле-Баширу Фисайо 1 0
Беяз Омер 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хатайспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2
Хатайспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0
Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Аланьяспор - Хатайспор 3:0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Хатайспор

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Бешикташ
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
10.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
14.
Сивасспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Антальяспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
17.
Пендикспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
18.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
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