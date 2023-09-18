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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Сивасспор
1:3
Конец матча
Анкарагюджю
0'
1:0
18' Гол
Сайс Самуэль
1:1
31' Гол
Моруцан Олимпиу
39' Желтая карточка
Нжи Клинтон Муа
39' Желтая карточка
Сайс Самуэль
59' Вторая желтая карточка
Нжи Клинтон Муа
62' Желтая карточка
Джоканович Андрей
1:2
66' Гол
Джигерджи Толга
74' Желтая карточка
Джигерджи Толга
1:3
90' Гол
Сепас Реналдо
90'+7

Ход матча

18'
Сайс Самуэль
(Конак Юнус Эмре)
1:0
31'
1:1
Моруцан Олимпиу
(Ганоушек Матей)
39'
Нжи Клинтон Муа
 
39'
Сайс Самуэль
 
59'
Нжи Клинтон Муа
 
62'
 
Джоканович Андрей
66'
1:2
Джигерджи Толга
(Родригес Гарри)
72'
Бэрроу Моду
Манай Рей
 
72'
Кападжак Бурак
Башсан Эмрах
 
74'
 
Джигерджи Толга
76'
 
Тюркмен Джем
Джигерджи Толга
76'
 
Сепас Реналдо
Родригес Гарри
84'
Гекай Эмре
Палули Мурат
 
87'
 
Гюнерен Али Каан
Бекироглу Эфкан
90'
 
Куюбаши Алперен
Моруцан Олимпиу
90'
1:3
Сепас Реналдо
(Тюркмен Джем)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Вурал
Али
Шашал
99
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
10
Нжи
Клинтон
Муа
9
Манай
Рей
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
16
Джоканович
Андрей
30
Джигерджи
Толга
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
11
Родригес
Гарри
9
Баич
Риад
Сивасспор
4-1-4-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Анкарагюджю

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

21 матч

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0
ТМК
0:2
С
2:1
К
2:1
С
1:4
ТМК
0:2
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
3:1
С
4:0
КТ
3:1
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:3
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:2

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

2.45
2.1

Среднее время на гол

36
42

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.76
1.43

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

51
63

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 2 0.4
Родригес Жерсон 2 0.4
Нжи Клинтон Муа 1 0.2
Османпаша Джанер 1 0.2
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 3 0.6
Сепас Реналдо 2 0.4
Джигерджи Толга 1 0.2
Моруцан Олимпиу 1 0.2
Родригес Гарри 0 0
Соу Али 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нжи Клинтон Муа 1 1
Османпаша Джанер 2 0
Манай Рей 2 0
Харисис Харилаос 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Квет Роман 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 2 0
Радакович Урош 1 0
Муякич Нихад 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Четин Мерт 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Анкарагюджю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3
Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2
Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1

Результаты матчей

Сивасспор
Анкарагюджю

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Бешикташ
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
10.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 3 - 3 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
14.
Сивасспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Антальяспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
17.
Пендикспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
18.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
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Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
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