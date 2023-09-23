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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Пендикспор
1:0
Первый тайм: 45+'
Фатих Карагюмрюк
0'
1:0
45' Пенальти
Ромеро Оскар

Ход матча

45'
Ромеро Оскар
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пендикспор
Ничья
Фатих Карагюмрюк
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
10
Ромеро
Оскар
18
Мидтше
Фредрик
4
Вукович
Йосип
66
Лусамба
Арно
8
Цекици
Эндри
34
Тюрам
Рожерио
1
Дитуро
Матиас
3
Весели
Фредерик
4
Бираски
Давиде
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
27
Стураро
Стефано
29
Шукуров
Отабек
20
Мендеш
Райан
16
Кесгин
Керем
10
Ялчын
Гювен
15
Ласанья
Кевин
Пендикспор
4-5-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Пендикспор
Фатих Карагюмрюк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ВЛ
2:0
ВЛ
4:1
ВЛ
0:0
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:0
ВЛ
3:2
Л
1:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зюлюнгёз Беркай 2 0.33
Ромеро Оскар 2 (2) 0.33
Тюрам Рожерио 1 0.17
Секейра Нуну 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роден Маркус 1 0.17
Мендеш Райан 1 0.17
Ласанья Кевин 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Лусамба Арно 1 0
Вукович Йосип 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурсун Салих 2 0
Мендеш Райан 2 0
Шукуров Отабек 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Стураро Стефано 1 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Угур Аднан 1 0
Мерджан Левент 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фатих Карагюмрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
Пендикспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1
Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3

Результаты матчей

Пендикспор
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Ризеспор
 1:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
3.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Бешикташ
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
10.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12.
Сивасспор
 1:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Пендикспор
 1:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 11 6
14.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 4 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17.
Антальяспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Ризеспор
 1:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Пендикспор
 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
12.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Сивасспор
 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 1:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Сивасспор
 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Фатих Карагюмрюк
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 2 3
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Пендикспор
 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Сивасспор Сайс Самуэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Газиантеп Бикел Жаниу 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Весь список
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Пендикспор
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