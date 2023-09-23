Тур: 6. Стадион: Пендик.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
45'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
61
Асан
Серкан
10
Ромеро
Оскар
66
Лусамба
Арно
20
Мендеш
Райан
16
Кесгин
Керем
10
Ялчын
Гювен
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
58 Кайя ГёкханЗащитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Osman Ozkoylu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
-
16 Кесгин КеремПолузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
11 Дарри БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Алперслан Эрдем
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Пендикспор
Фатих Карагюмрюк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зюлюнгёз Беркай
|2
|0.33
|Ромеро Оскар
|2 (2)
|0.33
|Тюрам Рожерио
|1
|0.17
|Секейра Нуну
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роден Маркус
|1
|0.17
|Мендеш Райан
|1
|0.17
|Ласанья Кевин
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Озгенч Эрдем
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Вукович Йосип
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дурсун Салих
|2
|0
|Мендеш Райан
|2
|0
|Шукуров Отабек
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Стураро Стефано
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Мерджан Левент
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фатих Карагюмрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
Пендикспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1
Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3
Результаты матчей
Пендикспор
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|12.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|1:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|5
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Сивасспор
|Сайс Самуэль
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Газиантеп
|Бикел Жаниу
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3