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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Ризеспор
1:1
Конец матча
Сивасспор
0'
0:1
7' Гол
Сайс Самуэль
13' Желтая карточка
Варешанович Дал
1:1
35' Гол
Варешанович Дал
44' Желтая карточка
Мочи Отилла
61' Желтая карточка
Пала Митхат
64' Желтая карточка
Шахин Мухаммет Таха
66' Желтая карточка
Манай Рей
75' Желтая карточка
Аккан Гёкхан
86' Желтая карточка
Харисис Харилаос
88' Желтая карточка
Кесер Бенхур
90' Желтая карточка
Османпаша Джанер
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Сайс Самуэль
(Кападжак Бурак)
13'
Варешанович Дал
 
35'
Варешанович Дал
(Олавоин Ибрахим)
1:1
44'
Мочи Отилла
 
46'
Шелви Джонджо
Олавоин Ибрахим
 
46'
Кесер Бенхур
Зекири Альтин
 
61'
Пала Митхат
 
63'
Минчев Мартин
Гайч Адольфо
 
64'
Шахин Мухаммет Таха
 
66'
 
Манай Рей
67'
 
Палули Мурат
Башсан Эмрах
75'
Аккан Гёкхан
 
77'
Лайне Янне-Пекка
Пала Митхат
 
81'
 
Квет Роман
Сайс Самуэль
81'
 
Койта Бенгали-Фоде
Манай Рей
81'
 
Муса Ахмед
Кападжак Бурак
83'
 
Кейта Абдул-Кадер
Конак Юнус Эмре
86'
 
Харисис Харилаос
88'
Кесер Бенхур
 
90'
 
Османпаша Джанер

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
54
Пала
Митхат
10
Олавоин
Ибрахим
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
35
Вурал
Али
Шашал
16
Кападжак
Бурак
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
9
Манай
Рей
Ризеспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Сивасспор

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

15 матчей

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

6.7%
80%
13.3%
1 победа 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
96

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 2 0.33
Варешанович Дал 2 0.33
Мари Джон 1 0.17
Мочи Отилла 1 0.17
Гайч Адольфо 1 0.17
Зауэр Густаво 1 (1) 0.17
Шелви Джонджо 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0
Зекири Альтин 0 0
Пала Митхат 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.5
Родригес Жерсон 2 0.33
Нжи Клинтон Муа 1 0.17
Османпаша Джанер 1 0.17
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 3 0
Шахин Мухаммет Таха 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Олавоин Ибрахим 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Мочи Отилла 1 0
Кесер Бенхур 1 0
Зекири Альтин 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Варешанович Дал 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Нжи Клинтон Муа 1 1
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Квет Роман 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Ризеспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
2
Ризеспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0
Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1
Сивасспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1
Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3

Результаты матчей

Ризеспор
Сивасспор

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Бешикташ
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
10.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
13.
Антальяспор
 2:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
14.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
17.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 0:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Галатасарай
 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Антальяспор
 2:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
12.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
20.
Самсунспор
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
4.
Галатасарай
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 2:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 0:2 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Сивасспор Сайс Самуэль 3 (1)
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Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Сивасспор Манай Рей 3
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    • 46'
      Altin Zeqiri уходит с поля. Кесер Бенхур выходит вместо него
    • 46'
      Олавоин Ибрахим уходит с поля. Шелви Джонджо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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