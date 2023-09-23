Тур: 6. Стадион: Caykur Didi Stadyumu.
0'
0:1
7' ГолСайс Самуэль
13' Желтая карточкаВарешанович Дал
1:1
35' ГолВарешанович Дал
44' Желтая карточкаМочи Отилла
61' Желтая карточкаПала Митхат
64' Желтая карточкаШахин Мухаммет Таха
66' Желтая карточкаМанай Рей
75' Желтая карточкаАккан Гёкхан
86' Желтая карточкаХарисис Харилаос
88' Желтая карточкаКесер Бенхур
90' Желтая карточкаОсманпаша Джанер
90'+5
Ход матча
7'
0:1
13'
35'
44'
61'
66'
75'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
54
Пала
Митхат
17
Башсан
Эмрах
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Гекай ЭмреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Servet Cetin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ризеспор
Сивасспор
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
15 матчей
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
6.7%
80%
13.3%
1 победа 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
90
96
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кесер Бенхур
|2
|0.33
|Варешанович Дал
|2
|0.33
|Мари Джон
|1
|0.17
|Мочи Отилла
|1
|0.17
|Гайч Адольфо
|1
|0.17
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.17
|Шелви Джонджо
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Олавоин Ибрахим
|0
|0
|Зекири Альтин
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|3
|0.5
|Родригес Жерсон
|2
|0.33
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.17
|Османпаша Джанер
|1
|0.17
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пала Митхат
|3
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Топчу Эмир Хан
|2
|0
|Олавоин Ибрахим
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Мочи Отилла
|1
|0
|Кесер Бенхур
|1
|0
|Зекири Альтин
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Варешанович Дал
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|1
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Конак Юнус Эмре
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Ризеспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
2
Ризеспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0
Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Генчлербирлиги 5:3 Болуспор - Ризеспор 0:2 Ризеспор - Сакарьяспор 2:1 Эрзурумспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Бандырмаспор 0:0 Ризеспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 4:2 Эюпспор - Ризеспор 0:1
Сивасспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1
Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3
Результаты матчей
Ризеспор
Сивасспор
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|13.
|2:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|4.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|5
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Сивасспор
|Сайс Самуэль
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Сивасспор
|Манай Рей
|3