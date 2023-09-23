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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Антальяспор
2:0
Конец матча
Самсунспор
0'
1:0
10' Гол
Джехезкель Сагив
16' Желтая карточка
Балчи Бюньямин
2:0
18' Гол
Джехезкель Сагив
45' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
90' Желтая карточка
Димата Ландри
90'+7
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
29
Шумски
Якуб
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
88
Челик
Осман
13
Тэт
Флавьен
11
Кылынч
Эмре
10
Нтчам
Оливье
14
Димата
Ландри
Антальяспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-4-1-1

История личных встреч

Антальяспор
Самсунспор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
2:1
ТПЛ
3:1
С
0:2
С
1:0
К
1:1
АЛ
4:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.67

Среднее время на гол

64
54

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 2 0.33
Джехезкель Сагив 2 0.33
Ван де Стрек Сандер 1 0.17
Вурал Гюрай 1 0.17
Ларссон Сэм 1 0.17
Хольтманн Геррит 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.2
Димата Ландри 1 0.2
Хольсе Карло 1 0.2
Муандилмаджи Мариус 1 0.2
Айдогду Сонер 0 0
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 2 0
Джехезкель Сагив 2 0
Топрак Омер 1 0
Вурал Гюрай 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Букса Адам 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Шарич Дарио 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Морике 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Димата Ландри 1 0
Бола Марк 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Антальяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Самсунспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
0
Антальяспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Самсунспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1
Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2
Самсунспор
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2
Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0

Результаты матчей

Антальяспор
Самсунспор

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Бешикташ
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Хатайспор
 Заявка 5 1 4 0 8 - 4 7
10.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
13.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
14.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Анкарагюджю
 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
12.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 6
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Сивасспор Сайс Самуэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Сивасспор Манай Рей 3
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