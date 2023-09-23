Тур: 6. Стадион: Анталья Арена.
2:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолДжехезкель Сагив
16' Желтая карточкаБалчи Бюньямин
2:0
18' ГолДжехезкель Сагив
45' Желтая карточкаДжехезкель Сагив
90' Желтая карточкаДимата Ландри
90'+7
Ход матча
10'
1:0
16'
18'
2:0
45'
45'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
29
Шумски
Якуб
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
88
Челик
Осман
13
Тэт
Флавьен
11
Кылынч
Эмре
10
Нтчам
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Huseyin Eroglu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антальяспор
Самсунспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.67
Среднее время на гол
64
54
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|2
|0.33
|Джехезкель Сагив
|2
|0.33
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.17
|Вурал Гюрай
|1
|0.17
|Ларссон Сэм
|1
|0.17
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.2
|Димата Ландри
|1
|0.2
|Хольсе Карло
|1
|0.2
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.2
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Фофана Морике
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|2
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Вурал Гюрай
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Морике
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Антальяспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Самсунспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
0
Антальяспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Самсунспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1
Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2
Самсунспор
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2
Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5 Самсунспор - Алтынорду 2:0
Результаты матчей
Антальяспор
Самсунспор
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|6
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Сивасспор
|Сайс Самуэль
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Сивасспор
|Манай Рей
|3