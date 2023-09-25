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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Хатайспор
3:2
Конец матча
Трабзонспор
0'
30' Желтая карточка
Менди Батиста
38' Желтая карточка
Ламкель Зе Дидье
0:1
44' Гол
Вишча Эдин
49' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
0:2
62' Гол
Онуачу Пол
1:2
72' Гол
Ривас Ригоберто
82' Желтая карточка
Фернандеш Желсон II
2:2
88' Гол
Ламкель Зе Дидье
90' Желтая карточка
Дадашов Ренат
90' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
90' Желтая карточка
Матур Огужан
3:2
90' Гол
Деле-Баширу Фисайо
90' Желтая карточка
Деле-Баширу Фисайо
90'+9

Ход матча

30'
 
Менди Батиста
38'
Ламкель Зе Дидье
 
44'
0:1
Вишча Эдин
(Онуачу Пол)
49'
 
Бакасетас Тасос
62'
0:2
Онуачу Пол
67'
Саглам Геркем
Чорекчи Камил
 
67'
Фернандеш Желсон II
Абурджания Георгий
 
68'
 
Дестан Энис
Онуачу Пол
68'
 
Оздемир Берат
Эмюр Абдулкадир
72'
Ривас Ригоберто
1:2
73'
Матур Огужан
Гулам Фаузи
 
82'
Фернандеш Желсон II
 
83'
 
Трезеге
Вишча Эдин
84'
Дадашов Ренат
Chandrel Massanga
 
88'
Ламкель Зе Дидье
(Деле-Баширу Фисайо)
2:2
90'
Дадашов Ренат
 
90'
Ривас Ригоберто
 
90'
Матур Огужан
 
90'
Деле-Баширу Фисайо
(Фернандеш Желсон II)
3:2
90'
Деле-Баширу Фисайо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 13
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
86
Бекароглу
Бурак
13
Гулам
Фаузи
29
Абурджания
Георгий
4
Chandrel
Massanga
10
Страндберг
Карлос
17
Деле-Баширу
Фисайо
99
Ривас
Ригоберто
11
Ламкель
Зе
Дидье
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
11
Бакасетас
Тасос
6
Менди
Батиста
7
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
8
Барди
Энис
30
Онуачу
Пол
Хатайспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Трабзонспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 4 0.67
Страндберг Карлос 3 (1) 0.5
Саглам Геркем 1 0.17
Ламкель Зе Дидье 1 0.17
Ривас Ригоберто 1 0.17
Йылдырым Бертуг 1 0.17
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 2 0.33
Вишча Эдин 2 0.33
Онуачу Пол 2 0.33
Дестан Энис 2 0.33
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.33
Денсвил Стефано 1 0.17
Бенкович Филип 1 0.17
Гюрпюз Гёктан 1 0.17
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Трезеге 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламкель Зе Дидье 2 0
Деле-Баширу Фисайо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Абурджания Георгий 1 0
Страндберг Карлос 1 0
Аличи Керим 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Саглам Геркем 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекароглу Бурак 1 0
Беяз Омер 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Матур Огужан 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакасетас Тасос 2 0
Менди Батиста 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Дестан Энис 1 0
Айдин Мехмет 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
4
Хатайспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

7
7
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
13
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0
Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0
Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 4:1

Результаты матчей

Хатайспор
Трабзонспор

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
3
3
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 9 - 3 15
2.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
4.
Бешикташ
 Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
5.
Хатайспор
 Заявка 6 2 4 0 11 - 6 10
6.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 0 3 13 - 9 9
7.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
10.
Адана Демирспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 0 4 3 - 7 3
18.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
20.
Самсунспор
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
4.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2.
Галатасарай
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
12.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
17.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 6
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4 (1)
Касымпаша Кара Айтач 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Касымпаша Кара Айтач 3
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Fisayo Dele-Bashiru получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Фернандеш Желсон II сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О Л - Fisayo Dele-Bashiru бьет в цель!
  • 95'
    Oguzhan Matur получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Ривас Ригоберто получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Дадашов Ренат получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Fisayo Dele-Bashiru сделал результативную передачу.
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    • 30'
      Менди Батиста получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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