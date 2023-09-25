Тур: 6. Стадион: Новый стадион Хатая.
3:2
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаМенди Батиста
38' Желтая карточкаЛамкель Зе Дидье
0:1
44' ГолВишча Эдин
49' Желтая карточкаБакасетас Тасос
0:2
62' ГолОнуачу Пол
1:2
72' ГолРивас Ригоберто
82' Желтая карточкаФернандеш Желсон II
2:2
88' ГолЛамкель Зе Дидье
90' Желтая карточкаДадашов Ренат
90' Желтая карточкаРивас Ригоберто
90' Желтая карточкаМатур Огужан
3:2
90' ГолДеле-Баширу Фисайо
90' Желтая карточкаДеле-Баширу Фисайо
90'+9
Ход матча
30'
38'
44'
0:1
49'
62'
0:2
72'
1:2
83'
88'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 13
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гулам
Фаузи
50
Айдин
Мехмет
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Теклич ТониоПолузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Хатайспор
Трабзонспор
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
135
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.67
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|0.5
|Саглам Геркем
|1
|0.17
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.17
|Ривас Ригоберто
|1
|0.17
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.17
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|2
|0.33
|Вишча Эдин
|2
|0.33
|Онуачу Пол
|2
|0.33
|Дестан Энис
|2
|0.33
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.33
|Денсвил Стефано
|1
|0.17
|Бенкович Филип
|1
|0.17
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.17
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
|Трезеге
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Аличи Керим
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Бекароглу Бурак
|1
|0
|Беяз Омер
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
|Матур Огужан
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Дестан Энис
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
4
Хатайспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
7
7
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
4
67%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
12
13
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0
Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0
Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 4:1
Результаты матчей
Хатайспор
Трабзонспор
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
42
33
24
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|9 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|11 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 9
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 12
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|6
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|4 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|4 (1)
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Касымпаша
|Кара Айтач
|3
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3