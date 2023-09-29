Тур: 7. Стадион: Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu.
0:2
Второй тайм: 84'
0'
0:1
3' ГолДрагус Денис
0:2
17' ГолЕвтович Марко
34' Желтая карточкаДрагус Денис
38' Желтая карточкаФофана Морике
56' Желтая карточкаГенюл Сонер
58' Желтая карточкаСоялп Фуркан
79' Желтая карточкаНицэ Флорин
Ход матча
3'
17'
0:2
34'
38'
56'
58'
79'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
28
Генюл
Сонер
11
Кылынч
Эмре
13
Тэт
Флавьен
21
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Нападающий
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Emre Bayraktar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.17
|Димата Ландри
|1
|0.17
|Хольсе Карло
|1
|0.17
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.17
|Айдогду Сонер
|0
|0
|Фофана Морике
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|2
|0.29
|Соялп Фуркан
|1
|0.14
|Евтович Марко
|1
|0.14
|Айети Альбиан
|1
|0.14
|Кызылдаг Арда
|1
|0.14
|Маркович Лазар
|0
|0
|Градель Макс-Ален
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Морике
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Генюл Сонер
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Максим Александру
|1
|1
|Соялп Фуркан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Маркович Лазар
|1
|0
|Джилободжи Папи
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Самсунспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Газиантеп
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
1
2
Самсунспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Газиантеп
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
9
6
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
2
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
3
27%
4
33%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1
Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5
Газиантеп
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0
Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3
Результаты матчей
Самсунспор
Газиантеп
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|11 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|2:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|2:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|4 (1)
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|4 (1)
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Касымпаша
|Кара Айтач
|3