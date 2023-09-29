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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Самсунспор
1:2
Конец матча
Газиантеп
0'
0:1
3' Гол
Драгус Денис
0:2
17' Гол
Евтович Марко
34' Желтая карточка
Драгус Денис
38' Желтая карточка
Фофана Морике
56' Желтая карточка
Генюл Сонер
58' Желтая карточка
Соялп Фуркан
79' Желтая карточка
Ницэ Флорин
1:2
90' Пенальти
Нтчам Оливье
90'+8

Ход матча

3'
0:1
Драгус Денис
(Эскихеллач Мустафа)
17'
0:2
Евтович Марко
(Соялп Фуркан)
34'
 
Драгус Денис
38'
Фофана Морике
 
46'
Явру Зеки
Фофана Морике
 
46'
Кара Эркан
Аит Бенассер Юссеф
 
46'
Челик Осман
Кылынч Эмре
 
56'
Генюл Сонер
 
58'
 
Соялп Фуркан
59'
Нтчам Оливье
Тэт Флавьен
 
72'
 
Маркович Лазар
Драгус Денис
72'
 
Бикел Жаниу
Евтович Марко
79'
Гюмюшкая Мухаммед
Шиндлер Кингсли
 
79'
 
Ницэ Флорин
80'
 
Айети Альбиан
Максим Александру
90'
Нтчам Оливье
1:2

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коджук
Окан
17
Шиндлер
Кингсли
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
11
Кылынч
Эмре
6
Аит
Бенассер
Юссеф
13
Тэт
Флавьен
7
Фофана
Морике
21
Хольсе
Карло
14
Димата
Ландри
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
10
Градель
Макс-Ален
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
Самсунспор
4-4-1-1
Газиантеп
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дронгелен Рик 1 0.17
Димата Ландри 1 0.17
Хольсе Карло 1 0.17
Муандилмаджи Мариус 1 0.17
Нтчам Оливье 1 (1) 0.17
Айдогду Сонер 0 0
Фофана Морике 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 2 0.29
Соялп Фуркан 1 0.14
Евтович Марко 1 0.14
Айети Альбиан 1 0.14
Кызылдаг Арда 1 0.14
Маркович Лазар 0 0
Градель Макс-Ален 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Морике 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Генюл Сонер 1 0
Димата Ландри 1 0
Бола Марк 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикел Жаниу 3 0
Максим Александру 1 1
Соялп Фуркан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Джилободжи Папи 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Драгус Денис 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Самсунспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

1
2
Самсунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Газиантеп
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

9
6
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
2
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

13
13
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
31%
4
31%
1-15
4
31%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1
Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Денизлиспор - Самсунспор 1:2 Самсунспор - Кечиоренгюджю 4:1 Самсунспор - Тузласпор 1:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Болуспор - Самсунспор 1:5
Газиантеп
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0
Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Самсунспор
Газиантеп

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
4.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
6.
Хатайспор
 Заявка 6 2 4 0 11 - 6 10
7.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 0 3 13 - 9 9
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
15.
Сивасспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
17.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
6.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сивасспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 4 (1)
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Касымпаша Кара Айтач 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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