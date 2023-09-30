Тур: 7. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
17
Башсан
Эмрах
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Servet Cetin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Сивасспор
Хатайспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|3
|0.43
|Родригес Жерсон
|2
|0.29
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.14
|Османпаша Джанер
|1
|0.14
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.57
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|0.43
|Саглам Геркем
|1
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.14
|Ривас Ригоберто
|1
|0.14
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.14
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|1
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Конак Юнус Эмре
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Аличи Керим
|1
|0
|Кардешлер Эрдже
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Бекароглу Бурак
|1
|0
|Беяз Омер
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
|Матур Огужан
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Хатайспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
12
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
43%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Хатайспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3
Результаты матчей
Сивасспор
Хатайспор
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
33
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|13 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|4 (1)
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|4 (1)
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Сивасспор
|Османпаша Джанер
|3
|Касымпаша
|Кара Айтач
|3