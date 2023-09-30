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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Сивасспор
0:0
Первый тайм: 45+'
Хатайспор
0'
43' Желтая карточка
Chandrel Massanga

Ход матча

43'
 
Chandrel Massanga

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
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Сивасспор
Ничья
Хатайспор
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Вурал
Али
Шашал
16
Кападжак
Бурак
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
9
Манай
Рей
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
86
Бекароглу
Бурак
13
Гулам
Фаузи
29
Абурджания
Георгий
4
Chandrel
Massanga
10
Страндберг
Карлос
17
Деле-Баширу
Фисайо
99
Ривас
Ригоберто
11
Ламкель
Зе
Дидье
Сивасспор
4-1-4-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Хатайспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:3
С
1:2
С
1:1
С
4:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.43
Родригес Жерсон 2 0.29
Нжи Клинтон Муа 1 0.14
Османпаша Джанер 1 0.14
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 4 0.57
Страндберг Карлос 3 (1) 0.43
Саглам Геркем 1 0.14
Ламкель Зе Дидье 1 0.14
Ривас Ригоберто 1 0.14
Йылдырым Бертуг 1 0.14
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Нжи Клинтон Муа 1 1
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Квет Роман 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламкель Зе Дидье 2 0
Деле-Баширу Фисайо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Абурджания Георгий 1 0
Страндберг Карлос 1 0
Аличи Керим 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Саглам Геркем 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекароглу Бурак 1 0
Беяз Омер 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Матур Огужан 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Хатайспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
43%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Хатайспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3

Результаты матчей

Сивасспор
Хатайспор

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
4.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Хатайспор
 0:0 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
6.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 0 3 13 - 9 9
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Сивасспор
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Антальяспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
17.
Пендикспор
 Заявка 6 0 4 2 5 - 12 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
6.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Хатайспор
 0:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 4 (1)
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Касымпаша Кара Айтач 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Chandrel Massanga получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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