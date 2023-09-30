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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Сивасспор
0:0
Конец матча
Хатайспор
0'
43' Желтая карточка
Chandrel Massanga
51' Желтая карточка
Вурал Али Шашал
72' Желтая карточка
Беяз Омер
80' Желтая карточка
Матур Огужан
85' Желтая карточка
Койта Бенгали-Фоде
90' Желтая карточка
Нжи Клинтон Муа
90'+4

Ход матча

43'
 
Chandrel Massanga
51'
Вурал Али Шашал
 
59'
 
Беяз Омер
Chandrel Massanga
60'
 
Дадашов Ренат
Страндберг Карлос
60'
 
Саглам Геркем
Аличи Керим
66'
Нжи Клинтон Муа
Манай Рей
 
72'
 
Беяз Омер
75'
 
Матур Огужан
Гулам Фаузи
75'
Койта Бенгали-Фоде
Башсан Эмрах
 
80'
 
Матур Огужан
84'
 
Фернандеш Желсон II
Ламкель Зе Дидье
85'
Койта Бенгали-Фоде
 
90'
Нжи Клинтон Муа
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Вурал
Али
Шашал
16
Кападжак
Бурак
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
9
Манай
Рей
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
86
Бекароглу
Бурак
13
Гулам
Фаузи
29
Абурджания
Георгий
4
Chandrel
Massanga
10
Страндберг
Карлос
17
Деле-Баширу
Фисайо
99
Ривас
Ригоберто
11
Ламкель
Зе
Дидье
Сивасспор
4-1-4-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Хатайспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:3
С
1:2
С
1:1
С
4:0
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.43
Родригес Жерсон 2 0.29
Нжи Клинтон Муа 1 0.14
Османпаша Джанер 1 0.14
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 4 0.57
Страндберг Карлос 3 (1) 0.43
Саглам Геркем 1 0.14
Ламкель Зе Дидье 1 0.14
Ривас Ригоберто 1 0.14
Йылдырым Бертуг 1 0.14
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Квет Роман 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламкель Зе Дидье 2 0
Деле-Баширу Фисайо 2 0
Беяз Омер 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Матур Огужан 2 0
Абурджания Георгий 1 0
Страндберг Карлос 1 0
Аличи Керим 1 0
Кардешлер Эрдже 1 0
Саглам Геркем 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекароглу Бурак 1 0
Chandrel Massanga 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Хатайспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Хатайспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
43%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0
Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Хатайспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3
Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Умраниеспор 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3

Результаты матчей

Сивасспор
Хатайспор

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
3 раза 75%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
4 раза 57%
1:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
4.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
7.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
15.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
16.
Антальяспор
 0:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Истанбулспор
 1:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Пендикспор
 1:2 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
7.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
8.
Антальяспор
 0:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Истанбулспор
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Пендикспор
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Пендикспор
 1:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Антальяспор
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 4 (1)
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 43'
      Chandrel Massanga получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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