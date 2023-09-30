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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Истанбулспор
1:0
Первый тайм: 45+'
Антальяспор
0'
1:0
26' Гол
Этеми Вален
38' Желтая карточка

Ход матча

26'
Этеми Вален
(Мамаду Менди)
1:0
38'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
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Истанбулспор
Ничья
Антальяспор
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
66
Яшар
Али
19
Гюльтекин
Эмир
34
Лосаж
Флорьян
24
Сарикайя
Муаммер
27
Этеми
Вален
12
Мамаду
Менди
9
Йылмаз
Ибрахим
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Истанбулспор
4-4-2
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Антальяспор

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
С
3:3
С
2:1
ТМС
1:2
АЛ
0:0
АЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.33
Этеми Вален 1 0.17
Мамаду Менди 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 2 0.29
Джехезкель Сагив 2 0.29
Ван де Стрек Сандер 1 0.14
Вурал Гюрай 1 0.14
Ларссон Сэм 1 0.14
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдоган Окан 1 1
Яшар Али 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Есиль Мехмет 2 0
Рроца Эдуарт 2 0
Темель Вефа 2 0
Коли Расин 1 0
Дахени Демиако 1 0
Этеми Вален 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 2 0
Джехезкель Сагив 2 0
Топрак Омер 1 0
Вурал Гюрай 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Букса Адам 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Шарич Дарио 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Истанбулспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Истанбулспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Антальяспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1
Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1
Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1

Результаты матчей

Истанбулспор
Антальяспор

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
4.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
7.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
15.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
16.
Антальяспор
 0:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Истанбулспор
 1:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Пендикспор
 1:2 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
7.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
8.
Антальяспор
 0:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Истанбулспор
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Пендикспор
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Пендикспор
 1:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Антальяспор
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 4 (1)
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Мамаду Менди сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Этеми Вален бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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