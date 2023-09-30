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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Истанбулспор
1:2
Конец матча
Антальяспор
0'
1:0
26' Гол
Этеми Вален
38' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
1:1
50' Гол
Букса Адам
1:2
60' Гол
Букса Адам
85' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
85' Желтая карточка
Вурал Гюрай
90' Желтая карточка
Сантос Жаксон
90' Желтая карточка
Ассомбалонга Бритт
90'+7

Ход матча

26'
Этеми Вален
(Мамаду Менди)
1:0
38'
 
Ракип Эрдаль
46'
Djakaridja Traore
Гюльтекин Эмир
 
50'
1:1
Букса Адам
(Вурал Гюрай)
60'
1:2
Букса Адам
(Вурал Гюрай)
70'
Рроца Эдуарт
Лосаж Флорьян
 
70'
 
Ешильюрт Эрдоган
Джехезкель Сагив
70'
 
Бютюки Зюмер
Ларссон Сэм
78'
Самбисса Давид
Мамаду Менди
 
84'
 
Озтюрк Бахадыр
Ван де Стрек Сандер
85'
Сарикайя Муаммер
 
85'
 
Вурал Гюрай
88'
Сантос Жаксон
Этеми Вален
 
88'
Эзтюрк Эслем
Сарикайя Муаммер
 
90'
 
Ассомбалонга Бритт
Букса Адам
90'
Сантос Жаксон
 
90'
 
Ассомбалонга Бритт

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
66
Яшар
Али
19
Гюльтекин
Эмир
34
Лосаж
Флорьян
24
Сарикайя
Муаммер
27
Этеми
Вален
12
Мамаду
Менди
9
Йылмаз
Ибрахим
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Истанбулспор
4-4-2
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Антальяспор

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:1
С
3:3
С
2:1
ТМС
1:2
АЛ
0:0
АЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.33
Этеми Вален 1 0.17
Мамаду Менди 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 4 0.57
Джехезкель Сагив 2 0.29
Вурал Гюрай 1 0.14
Ван де Стрек Сандер 1 0.14
Ларссон Сэм 1 0.14
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдоган Окан 1 1
Яшар Али 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Лосаж Флорьян 2 0
Есиль Мехмет 2 0
Рроца Эдуарт 2 0
Темель Вефа 2 0
Коли Расин 1 0
Дахени Демиако 1 0
Этеми Вален 1 0
Сарикайя Муаммер 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 2 0
Ракип Эрдаль 2 0
Джехезкель Сагив 2 0
Топрак Омер 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Букса Адам 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Шарич Дарио 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Истанбулспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Антальяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Истанбулспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

9
8
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1
Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1
Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1

Результаты матчей

Истанбулспор
Антальяспор

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Трабзонспор
 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
4.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
7.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
11.
Антальяспор
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
13.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
17.
Пендикспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
7.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Антальяспор Букса Адам 4 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
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    • 50'
      Вурал Гюрай сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Букса Адам бьет в цель!
    • 46'
      Emir Gultekin уходит с поля. Djakaridja Traore выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Мамаду Менди сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Этеми Вален бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Истанбулспор 1:2 Антальяспор онлайн

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