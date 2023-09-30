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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Трабзонспор
2:1
Первый тайм: 45+'
Пендикспор
0'
1:0
3' Гол
Онуачу Пол
3' Желтая карточка
Цекици Эндри
2:0
27' Гол
Бакасетас Тасос
2:1
36' Гол
Цекици Эндри

Ход матча

3'
Онуачу Пол
(Бакасетас Тасос)
1:0
3'
 
Цекици Эндри
27'
Бакасетас Тасос
2:0
36'
2:1
Цекици Эндри
(Мидтше Фредрик)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Пендикспор
6.10
7.30
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5.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
11
Бакасетас
Тасос
6
Менди
Батиста
7
Вишча
Эдин
27
Трезеге
8
Барди
Энис
30
Онуачу
Пол
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
20
Зюлюнгёз
Беркай
13
Акча
Мурат
6
Секейра
Нуну
4
Вукович
Йосип
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
18
Мидтше
Фредрик
8
Цекици
Эндри
34
Тюрам
Рожерио
Трабзонспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 3 0.43
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.43
Барди Энис 2 0.29
Вишча Эдин 2 0.29
Дестан Энис 2 0.29
Денсвил Стефано 1 0.14
Бенкович Филип 1 0.14
Гюрпюз Гёктан 1 0.14
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Трезеге 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Оскар 3 (3) 0.43
Тюрам Рожерио 1 0.14
Цекици Эндри 1 0.14
Зюлюнгёз Беркай 1 0.14
Секейра Нуну 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакасетас Тасос 2 0
Менди Батиста 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Дестан Энис 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Лусамба Арно 1 0
Вукович Йосип 1 0
Цекици Эндри 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Трабзонспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
2
Трабзонспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Пендикспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
3
43%
76-90

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
60%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3
Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1
Пендикспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1
Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2

Результаты матчей

Трабзонспор
Пендикспор

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
4 раза 67%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
4.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
7.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
12.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
15.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
16.
Антальяспор
 0:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Истанбулспор
 1:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Пендикспор
 1:2 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
7.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
8.
Антальяспор
 0:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Истанбулспор
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
16.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Пендикспор
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Трабзонспор
 2:1 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
13.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Пендикспор
 1:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Антальяспор
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 4 (1)
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Сивасспор Османпаша Джанер 3
Весь список
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Трабзонспор
Ничья
Пендикспор
6.10
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