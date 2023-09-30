  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Трабзонспор
2:1
Конец матча
Пендикспор
0'
1:0
3' Гол
Онуачу Пол
3' Желтая карточка
Цекици Эндри
2:0
27' Гол
Бакасетас Тасос
2:1
36' Гол
Цекици Эндри
56' Желтая карточка
Менди Батиста
72' Вторая желтая карточка
Менди Батиста
90'+6

Ход матча

3'
Онуачу Пол
(Бакасетас Тасос)
1:0
3'
 
Цекици Эндри
27'
Бакасетас Тасос
2:0
36'
2:1
Цекици Эндри
(Мидтше Фредрик)
56'
Менди Батиста
 
63'
Эмюр Абдулкадир
Вишча Эдин
 
68'
Фунтас Таксиархис
Трезеге
 
68'
Денсвил Стефано
Бенкович Филип
 
72'
Менди Батиста
 
75'
Оздемир Берат
Барди Энис
 
75'
Стрюгер-Ларсен Йенс
Айдин Мехмет
 
78'
 
Кайя Гёкхан
Асан Серкан
78'
 
Ярдымджи Эренджан
Лусамба Арно
78'
 
Leandro Kappel
Цекици Эндри
83'
 
Битин Горкем
Тюрам Рожерио
87'
 
Ташдемир Эмре
Акбунар Халиль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
11
Бакасетас
Тасос
6
Менди
Батиста
7
Вишча
Эдин
27
Трезеге
8
Барди
Энис
30
Онуачу
Пол
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
20
Зюлюнгёз
Беркай
13
Акча
Мурат
6
Секейра
Нуну
4
Вукович
Йосип
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
18
Мидтше
Фредрик
8
Цекици
Эндри
34
Тюрам
Рожерио
Трабзонспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 3 0.43
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.43
Барди Энис 2 0.29
Вишча Эдин 2 0.29
Дестан Энис 2 0.29
Денсвил Стефано 1 0.14
Бенкович Филип 1 0.14
Гюрпюз Гёктан 1 0.14
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Трезеге 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Оскар 3 (3) 0.43
Тюрам Рожерио 1 0.14
Цекици Эндри 1 0.14
Зюлюнгёз Беркай 1 0.14
Секейра Нуну 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 3 1
Бакасетас Тасос 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Дестан Энис 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Озгенч Эрдем 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Лусамба Арно 1 0
Вукович Йосип 1 0
Цекици Эндри 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Трабзонспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пендикспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
2
Трабзонспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пендикспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
3
43%
76-90

Забито

15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
3
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
3
50%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3
Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1
Пендикспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1
Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2

Результаты матчей

Трабзонспор
Пендикспор

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Трабзонспор
 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
4.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
7.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
11.
Антальяспор
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
13.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
17.
Пендикспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
7.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Анкарагюджю
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Антальяспор Букса Адам 4 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Трабзонспор 2:1 Пендикспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     