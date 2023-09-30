Тур: 7. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолОнуачу Пол
3' Желтая карточкаЦекици Эндри
2:0
27' ГолБакасетас Тасос
2:1
36' ГолЦекици Эндри
56' Желтая карточкаМенди Батиста
72' Вторая желтая карточкаМенди Батиста
90'+6
Ход матча
3'
1:0
3'
27'
2:0
36'
2:1
56'
72'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
50
Айдин
Мехмет
27
Трезеге
30
Онуачу
Пол
61
Асан
Серкан
13
Акча
Мурат
66
Лусамба
Арно
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
91 Теклич ТониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
76 Акшит МуратВратарь
-
58 Кайя ГёкханЗащитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Osman Ozkoylu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|3
|0.43
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.43
|Барди Энис
|2
|0.29
|Вишча Эдин
|2
|0.29
|Дестан Энис
|2
|0.29
|Денсвил Стефано
|1
|0.14
|Бенкович Филип
|1
|0.14
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.14
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
|Трезеге
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.43
|Тюрам Рожерио
|1
|0.14
|Цекици Эндри
|1
|0.14
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.14
|Секейра Нуну
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|3
|1
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Дестан Энис
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Озгенч Эрдем
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Вукович Йосип
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Трабзонспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пендикспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
5
2
Трабзонспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пендикспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
3
43%
76-90
Забито
15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
3
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
3
50%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3
Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1
Пендикспор
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1
Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2
Результаты матчей
Трабзонспор
Пендикспор
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|15 - 10
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|4 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|4 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Сивасспор
|Нжи Клинтон Муа
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2