Тур: 7. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
42' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
0:1
49' ГолСепас Реналдо
1:1
56' ГолЗаха Уилфрид
57' Желтая карточкаЧетин Мерт
2:1
70' Гол в свои воротаБилазер Хайрулла
85' Желтая карточкаМуякич Нихад
Ход матча
42'
49'
0:1
56'
1:1
57'
70'
2:1
73'
85'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 2
-
12 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
79 Владение мячом, % 21
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
20
Тете
14
Заха
Уилфрид
18
Муякич
Нихад
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
История личных встреч
Галатасарай
Анкарагюджю
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
2.63
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.88
Среднее время на гол
81
102
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.78
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|7 (2)
|1
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.43
|Зиеш Хаким
|1
|0.14
|Заха Уилфрид
|1
|0.14
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.14
|Мертенс Дрис
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Тете
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|3
|0.43
|Сепас Реналдо
|3
|0.43
|Джигерджи Толга
|1
|0.14
|Баич Риад
|1
|0.14
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.14
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Родригес Гарри
|0
|0
|Соу Али
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Муслера Фернандо
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анкарагюджю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
2
Галатасарай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1
Результаты матчей
Галатасарай
Анкарагюджю
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|15 - 10
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|16.
|1:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|2:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|4 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|4 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Сивасспор
|Нжи Клинтон Муа
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2