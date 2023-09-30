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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Галатасарай
2:1
Второй тайм: 90+'
Анкарагюджю
0'
42' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
0:1
49' Гол
Сепас Реналдо
1:1
56' Гол
Заха Уилфрид
57' Желтая карточка
Четин Мерт
2:1
70' Гол в свои ворота
Билазер Хайрулла
85' Желтая карточка
Муякич Нихад

Ход матча

9'
 
Четин Мерт
Радакович Урош
42'
 
Моруцан Олимпиу
46'
 
Чанкая Атакан
Гюнерен Али Каан
46'
 
Бекироглу Эфкан
Баич Риад
49'
0:1
Сепас Реналдо
56'
Заха Уилфрид
(Анхелиньо Хосе)
1:1
57'
 
Четин Мерт
61'
 
Улудаг Алпер
Моруцан Олимпиу
65'
Йылмаз Барыш
Демирбай Керем
 
70'
Билазер Хайрулла
2:1
73'
Мертенс Дрис
Тете
 
73'
Оливейра Сержиу
Заха Уилфрид
 
82'
Бардакчи Абдулкерим
Торрейра Лукас
 
82'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Ганоушек Матей
82'
Дервисоглу Халил
Актюркоглу Мухаммед
 
85'
 
Муякич Нихад

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 79 Владение мячом, % 21
Прогноз на матч от Liveresult
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Галатасарай
Ничья
Анкарагюджю
6.55
6.60
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99.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
6
Санчес
Давинсон
23
Айхан
Кан
3
Анхелиньо
Хосе
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
20
Тете
7
Актюркоглу
Мухаммед
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
99
Гюнгёрду
Бахадир
77
Билазер
Хайрулла
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
11
Родригес
Гарри
80
Моруцан
Олимпиу
16
Джоканович
Андрей
29
Сепас
Реналдо
9
Баич
Риад
23
Гюнерен
Али
Каан
Галатасарай
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-4-2

История личных встреч

Галатасарай
Анкарагюджю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:4
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
6:0
С
1:3
С
4:0
С
0:3
С
3:2
С
2:4
С
3:0
К
0:0
С
3:0
С
1:0
С
0:3
С
0:4

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

2.63
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.88

Среднее время на гол

81
102

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.78
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 7 (2) 1
Актюркоглу Мухаммед 3 0.43
Зиеш Хаким 1 0.14
Заха Уилфрид 1 0.14
Бардакчи Абдулкерим 1 0.14
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Тете 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 3 0.43
Сепас Реналдо 3 0.43
Джигерджи Толга 1 0.14
Баич Риад 1 0.14
Моруцан Олимпиу 1 0.14
Ганоушек Матей 0 0
Родригес Гарри 0 0
Соу Али 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 2 0
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Икарди Мауро 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Боэ Саша 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Радакович Урош 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анкарагюджю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
2
Галатасарай
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1

Результаты матчей

Галатасарай
Анкарагюджю

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:1 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 6 0 0 13 - 3 18
3.
Трабзонспор
 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
4.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
7.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
11.
Антальяспор
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
13.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
15.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
16.
Анкарагюджю
 1:2 Заявка 7 1 3 3 9 - 10 6
17.
Пендикспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Галатасарай
 2:1 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Анкарагюджю
 1:2 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 2:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Анкарагюджю
 1:2 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Антальяспор Букса Адам 4 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 4 (1)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Моруцан Олимпиу получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Радакович Урош уходит с поля. Четин Мерт выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Ничья
    Анкарагюджю
    6.55
    6.60
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    99.20
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