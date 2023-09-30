  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Галатасарай
2:1
Конец матча
Анкарагюджю
0'
42' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
0:1
48' Гол
Сепас Реналдо
1:1
56' Гол
Заха Уилфрид
56' Желтая карточка
Четин Мерт
2:1
69' Гол в свои ворота
Билазер Хайрулла
85' Желтая карточка
Муякич Нихад
90'+10

Ход матча

10'
 
Четин Мерт
Радакович Урош
42'
 
Моруцан Олимпиу
46'
 
Чанкая Атакан
Гюнерен Али Каан
46'
 
Бекироглу Эфкан
Баич Риад
48'
0:1
Сепас Реналдо
(Бекироглу Эфкан)
56'
Заха Уилфрид
(Анхелиньо Хосе)
1:1
56'
 
Четин Мерт
61'
 
Улудаг Алпер
Моруцан Олимпиу
65'
Йылмаз Барыш
Демирбай Керем
 
69'
Билазер Хайрулла
2:1
73'
Мертенс Дрис
Тете
 
73'
Оливейра Сержиу
Заха Уилфрид
 
82'
Бардакчи Абдулкерим
Торрейра Лукас
 
82'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Ганоушек Матей
82'
Дервисоглу Халил
Актюркоглу Мухаммед
 
85'
 
Муякич Нихад

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 4
  • 13 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 78 Владение мячом, % 22
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
6
Санчес
Давинсон
23
Айхан
Кан
3
Анхелиньо
Хосе
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
20
Тете
7
Актюркоглу
Мухаммед
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
99
Гюнгёрду
Бахадир
77
Билазер
Хайрулла
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
11
Родригес
Гарри
80
Моруцан
Олимпиу
16
Джоканович
Андрей
29
Сепас
Реналдо
9
Баич
Риад
23
Гюнерен
Али
Каан
Галатасарай
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-4-2

История личных встреч

Галатасарай
Анкарагюджю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

61.1%
11.1%
27.8%
11 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:4
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
6:0
С
1:3
С
4:0
С
0:3
С
3:2
С
2:4
С
3:0
К
0:0
С
3:0
С
1:0
С
0:3
С
0:4

Голы

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

2.63
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.88

Среднее время на гол

81
102

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.78
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 7 (2) 1
Актюркоглу Мухаммед 3 0.43
Зиеш Хаким 1 0.14
Заха Уилфрид 1 0.14
Бардакчи Абдулкерим 1 0.14
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Тете 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 3 0.43
Сепас Реналдо 3 0.43
Джигерджи Толга 1 0.14
Баич Риад 1 0.14
Моруцан Олимпиу 1 0.14
Ганоушек Матей 0 0
Родригес Гарри 0 0
Соу Али 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 2 0
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Икарди Мауро 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Боэ Саша 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Радакович Урош 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Анкарагюджю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
5
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Анкарагюджю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
2
Галатасарай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

5
9
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
60%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2
Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1
Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1

Результаты матчей

Галатасарай
Анкарагюджю

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 6 0 0 13 - 3 18
3.
Трабзонспор
 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
4.
Адана Демирспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
7.
Бешикташ
 Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Касымпаша
 Заявка 6 2 3 1 10 - 12 9
11.
Антальяспор
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 4 1 6 - 5 7
13.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
15.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
16.
Анкарагюджю
 Заявка 7 1 3 3 9 - 10 6
17.
Пендикспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
5.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
11.
Бешикташ
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Антальяспор Букса Адам 4 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Моруцан Олимпиу получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Радакович Урош уходит с поля. Четин Мерт выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Галатасарай 2:1 Анкарагюджю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     