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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Кайсериспор
0:0
Первый тайм: 44'
Истанбул Башакшехир
0'
21' Желтая карточка
Ака Яу

Ход матча

5'
 
Сертель Джемали
Лима Лукас
21'
Ака Яу
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
3.55
3.30
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25
Баязит
Билал
17
Узодимма
Энтони
3
Аттама
Джозеф
92
Жанвье
Жульян
23
Кароль
Лионель
28
Дживелек
Рамазан
89
Ака
Яу
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
9
Тиам
Маме
20
Мане
Карлуш
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
17
Кени
Филипп
23
Тюрюдж
Дениз
90
Карзев
Эден
99
Деннис
Эммануэль
25
Фигейредо
Жоау
10
Озджан
Беркай
Кайсериспор
4-3-3
Истанбул Башакшехир
4-4-2

История личных встреч

Кайсериспор
Истанбул Башакшехир

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:4
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

0.78
0.22

Среднее время на гол

115
405

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.11
0.61

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

81
147

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 5 (1) 0.71
Мане Карлуш 1 0.14
Узодимма Энтони 1 0.14
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюбуа Лео 1 0.14
Пелкас Димитрис 1 0.14
Фигейредо Жоау 1 0.14
Алексич Даниел 0 0
Тюрюдж Дениз 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гежек Баран Али 2 0
Кароль Лионель 1 0
Кеман Оливье 1 0
Ака Яу 1 0
Узодимма Энтони 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 2 1
Пелкас Димитрис 3 0
Ба Уссейну 1 1
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Лима Лукас 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
0
Кайсериспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1
Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1
Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3

Результаты матчей

Кайсериспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3.
Адана Демирспор
 Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4.
Бешикташ
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 4 0 3 15 - 10 12
6.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
7.
Ризеспор
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
10.
Антальяспор
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
14.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 1 3 3 9 - 10 6
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
17.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 7 1 1 5 3 - 11 4
18.
Пендикспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Адана Демирспор
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
4.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 2
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Кайсериспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
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Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
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