Тур: 7. Стадион: Кадир Хас.
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
21'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
89
Ака
Яу
20
Мане
Карлуш
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
17
Кени
Филипп
23
Тюрюдж
Дениз
90
Карзев
Эден
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Мане КарлушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
33 Карими АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кени ФилиппПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
0.78
0.22
Среднее время на гол
115
405
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.11
0.61
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
81
147
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|5 (1)
|0.71
|Мане Карлуш
|1
|0.14
|Узодимма Энтони
|1
|0.14
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюбуа Лео
|1
|0.14
|Пелкас Димитрис
|1
|0.14
|Фигейредо Жоау
|1
|0.14
|Алексич Даниел
|0
|0
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Кароль Лионель
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Узодимма Энтони
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|Ба Уссейну
|1
|1
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Деннис Эммануэль
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
0
Кайсериспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1
Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Трабзонспор - Кайсериспор 3:4
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1
Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3
Результаты матчей
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|15 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|17.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Сивасспор
|Нжи Клинтон Муа
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 2
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2