Тур: 8. Стадион: Yeni Adana Stadyumu.
1:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолНани Луиш
41' Желтая карточкаГравильон Эндрю
52' Желтая карточкаБеланда Юнес
54' Желтая карточкаНани Луиш
76' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
76' Желтая карточкаОзбир Эртач
90' Желтая карточкаБания Раян
90' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
90' Желтая карточкаТокёз Дорукхан
90'+8
Ход матча
29'
1:0
41'
52'
54'
70'
76'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
25
Озбир
Эртач
10
Беланда
Юнес
30
Нани
Луиш
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Эрдоган ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
91 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Адана Демирспор
Трабзонспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
67
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|4 (1)
|0.5
|Беланда Юнес
|3
|0.38
|Эрдоган Юсуф
|3 (1)
|0.38
|Балотелли Марио
|2
|0.25
|Акбаба Эмре
|2
|0.25
|Нани Луиш
|1
|0.13
|Ндиайе Чериф
|1
|0.13
|Гравильон Эндрю
|1
|0.13
|Айдоган Тайфун
|1
|0.13
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|3
|0.38
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.38
|Барди Энис
|2
|0.25
|Вишча Эдин
|2
|0.25
|Дестан Энис
|2
|0.25
|Денсвил Стефано
|1
|0.13
|Бенкович Филип
|1
|0.13
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.13
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
|Трезеге
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|2
|1
|Озбир Эртач
|2
|1
|Стамбули Бенжамен
|1
|1
|Беланда Юнес
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Акбаба Эмре
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Токёз Дорукхан
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|3
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Бакасетас Тасос
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
|Дестан Энис
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Трабзонспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Трабзонспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
6
Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Трабзонспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
14%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
100%
4
57%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
11%
3
20%
1-15
5
28%
3
20%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
4
40%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0
Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5
Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0
Результаты матчей
Адана Демирспор
Трабзонспор
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 11
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2
|Сивасспор
|Нжи Клинтон Муа
|1 2