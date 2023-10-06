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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Адана Демирспор
1:0
Конец матча
Трабзонспор
0'
1:0
29' Гол
Нани Луиш
41' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
52' Желтая карточка
Беланда Юнес
54' Желтая карточка
Нани Луиш
76' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
76' Желтая карточка
Озбир Эртач
90' Желтая карточка
Бания Раян
90' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
90' Желтая карточка
Токёз Дорукхан
90'+8

Ход матча

29'
Нани Луиш
1:0
41'
Гравильон Эндрю
 
52'
Беланда Юнес
 
54'
Нани Луиш
 
62'
Зенели Арбер
Нани Луиш
 
63'
Эрдоган Юсуф
Кевин Родригес
 
63'
Балотелли Марио
Ньянг М'Байе
 
70'
Бараси Юсуф
Сари Юсуф
 
72'
 
Теклич Тонио
Вишча Эдин
72'
 
Трезеге
Фунтас Таксиархис
76'
 
Стрюгер-Ларсен Йенс
76'
Озбир Эртач
 
77'
Токёз Дорукхан
Беланда Юнес
 
85'
 
Дестан Энис
Барди Энис
90'
 
Бания Раян
90'
 
Элмалы Эврен Эрен
90'
Токёз Дорукхан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Озбир
Эртач
22
Свенссон
Юнас
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
8
Акбаба
Эмре
90
Стамбули
Бенжамен
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
30
Нани
Луиш
9
Ньянг
М'Байе
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
2
Бания
Раян
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
11
Бакасетас
Тасос
7
Вишча
Эдин
14
Фунтас
Таксиархис
8
Барди
Энис
30
Онуачу
Пол
Адана Демирспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Трабзонспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:1
С
3:2
С
1:3
С
2:0
К
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 4 (1) 0.5
Беланда Юнес 3 0.38
Эрдоган Юсуф 3 (1) 0.38
Балотелли Марио 2 0.25
Акбаба Эмре 2 0.25
Нани Луиш 1 0.13
Ндиайе Чериф 1 0.13
Гравильон Эндрю 1 0.13
Айдоган Тайфун 1 0.13
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Гюлер Семих 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 3 0.38
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.38
Барди Энис 2 0.25
Вишча Эдин 2 0.25
Дестан Энис 2 0.25
Денсвил Стефано 1 0.13
Бенкович Филип 1 0.13
Гюрпюз Гёктан 1 0.13
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Трезеге 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 2 1
Озбир Эртач 2 1
Стамбули Бенжамен 1 1
Беланда Юнес 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Акбаба Эмре 2 0
Гюлер Семих 2 0
Нани Луиш 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Токёз Дорукхан 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 3 1
Элмалы Эврен Эрен 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Бакасетас Тасос 2 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бания Раян 1 0
Дестан Энис 1 0
Айдин Мехмет 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Трабзонспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Трабзонспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
6
Адана Демирспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Трабзонспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
2
14%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
100%
4
57%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
11%
3
20%
1-15
5
28%
3
20%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
4
40%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0
Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5
Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0

Результаты матчей

Адана Демирспор
Трабзонспор

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
3
4
4
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
7.
Ризеспор
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
10.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
11.
Антальяспор
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Сивасспор
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
14.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 1 3 3 9 - 10 6
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 1 5 3 - 11 4
18.
Пендикспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
9.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
4.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
5.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
6.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Сивасспор Нжи Клинтон Муа 1 2
Весь список
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    • 54'
      Нани Луиш получил желтую карточку от судьи
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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