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Тур: 8. Стадион: .
Пендикспор
2:3
Второй тайм: 90+'
Сивасспор
0'
0:1
4' Гол
Бэрроу Моду
35' Желтая карточка
Башсан Эмрах
47' Желтая карточка
Харисис Харилаос
54' Желтая карточка
Вукович Йосип
0:2
57' Гол
Манай Рей
1:2
68' Гол
Ярдымджи Эренджан
2:2
74' Гол
Кайя Гёкхан
2:3
76' Гол
Аппиндангойе Аарон
76' Желтая карточка
Канполат Эрдем

Ход матча

4'
0:1
Бэрроу Моду
35'
 
Башсан Эмрах
46'
Кайя Гёкхан
Лусамба Арно
 
46'
Битин Горкем
Асан Серкан
 
47'
 
Харисис Харилаос
54'
Вукович Йосип
 
55'
Ярдымджи Эренджан
Тюрам Рожерио
 
57'
0:2
Манай Рей
(Башсан Эмрах)
64'
Акдаг Ибрахим
Вукович Йосип
 
66'
 
Койта Бенгали-Фоде
Манай Рей
66'
 
Нжи Клинтон Муа
Башсан Эмрах
68'
Ярдымджи Эренджан
(Акбунар Халиль)
1:2
69'
Ташдемир Эмре
Акбунар Халиль
 
74'
Кайя Гёкхан
2:2
76'
2:3
Аппиндангойе Аарон
76'
Канполат Эрдем
 
79'
 
Арслан Хакан
Сайс Самуэль
80'
 
Квет Роман
Конак Юнус Эмре
89'
 
Пуггурас Ахиллеас
Бэрроу Моду

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пендикспор
Ничья
Сивасспор
3.50
5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
20
Зюлюнгёз
Беркай
13
Акча
Мурат
6
Секейра
Нуну
4
Вукович
Йосип
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
18
Мидтше
Фредрик
8
Цекици
Эндри
34
Тюрам
Рожерио
35
Вурал
Али
Шашал
16
Кападжак
Бурак
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
9
Манай
Рей
Пендикспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Оскар 3 (3) 0.38
Тюрам Рожерио 1 0.13
Цекици Эндри 1 0.13
Кайя Гёкхан 1 0.13
Зюлюнгёз Беркай 1 0.13
Ярдымджи Эренджан 1 0.13
Акбунар Халиль 0 0
Секейра Нуну 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.38
Родригес Жерсон 2 0.25
Нжи Клинтон Муа 1 0.13
Османпаша Джанер 1 0.13
Бэрроу Моду 1 0.13
Манай Рей 1 0.13
Аппиндангойе Аарон 1 0.13
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Вукович Йосип 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Озгенч Эрдем 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Лусамба Арно 1 0
Цекици Эндри 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Огюр Бурак 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Квет Роман 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Пендикспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
2
Пендикспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1
Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0
Сивасспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1

Результаты матчей

Пендикспор
Сивасспор

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
7.
Ризеспор
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Кайсериспор
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
10.
Сивасспор
 3:2 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Антальяспор
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 1 3 3 9 - 10 6
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 1 5 3 - 11 4
18.
Пендикспор
 2:3 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
9.
Антальяспор
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Сивасспор
 3:2 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
Анкарагюджю
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
17.
Пендикспор
 2:3 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Сивасспор
 3:2 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
17.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
18.
Пендикспор
 2:3 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Тюрам Рожерио уходит с поля. Erencan Yardimci выходит вместо него
    • 54'
      Вукович Йосип получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Харисис Харилаос получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Serkan Asan уходит с поля. Gorkem Bitin выходит вместо него
    • 46'
      Лусамба Арно уходит с поля. Кайя Гёкхан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Башсан Эмрах получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Бэрроу Моду бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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