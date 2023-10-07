Тур: 8. Стадион: Пендик.
2:3
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
4' ГолБэрроу Моду
35' Желтая карточкаБашсан Эмрах
47' Желтая карточкаХарисис Харилаос
54' Желтая карточкаВукович Йосип
0:2
57' ГолМанай Рей
1:2
68' ГолЯрдымджи Эренджан
2:2
74' ГолКайя Гёкхан
2:3
76' ГолАппиндангойе Аарон
76' Желтая карточкаКанполат Эрдем
Ход матча
4'
0:1
35'
47'
54'
57'
0:2
68'
74'
2:2
76'
76'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 8
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
61
Асан
Серкан
13
Акча
Мурат
66
Лусамба
Арно
17
Башсан
Эмрах
24
Сайс
Самуэль
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
58 Кайя ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хассан АхмедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Osman Ozkoylu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Палули МуратЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Servet Cetin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.38
|Тюрам Рожерио
|1
|0.13
|Цекици Эндри
|1
|0.13
|Кайя Гёкхан
|1
|0.13
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.13
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0.13
|Акбунар Халиль
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|3
|0.38
|Родригес Жерсон
|2
|0.25
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.13
|Османпаша Джанер
|1
|0.13
|Бэрроу Моду
|1
|0.13
|Манай Рей
|1
|0.13
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.13
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Вукович Йосип
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Озгенч Эрдем
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Цекици Эндри
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Конак Юнус Эмре
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Пендикспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
2
Пендикспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1
Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0
Сивасспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1
Результаты матчей
Пендикспор
Сивасспор
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|10.
|3:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 11
|4
|18.
|2:3 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|3:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|2:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|3:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|2:3 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2