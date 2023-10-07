Тур: 8. Стадион: Эрьяман.
3:0
Конец матча
Ход матча
49'
52'
2:0
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
25
Баязит
Билал
10
Кеман
Оливье
20
Мане
Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Анкарагюджю
Кайсериспор
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.78
Среднее время на гол
67
115
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.22
1.56
Среднее время на гол
73
57
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.28
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
77
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|3
|0.38
|Сепас Реналдо
|3
|0.38
|Баич Риад
|2
|0.25
|Родригес Гарри
|1
|0.13
|Джигерджи Толга
|1
|0.13
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.13
|Македа Федерико
|1
|0.13
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Соу Али
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|5 (1)
|0.63
|Мане Карлуш
|1
|0.13
|Узодимма Энтони
|1
|0.13
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Радакович Урош
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Кароль Лионель
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Узодимма Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
4
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Кайсериспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1
Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1
Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1
Результаты матчей
Анкарагюджю
Кайсериспор
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|15.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 11
|7
|16.
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2