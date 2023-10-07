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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Анкарагюджю
3:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
1:0
49' Гол
Родригес Гарри
2:0
52' Гол
Баич Риад
3:0
89' Гол
Македа Федерико
90'+5

Ход матча

33'
 
Хоссейни Маджид
Жанвье Жульян
46'
 
Саздаджи Гекхан
Дживелек Рамазан
49'
Родригес Гарри
(Моруцан Олимпиу)
1:0
52'
Баич Риад
(Родригес Гарри)
2:0
57'
 
Баокен Стефан
Мане Карлуш
57'
 
Карими Али
Боа Морте Аилтон
69'
Джоканович Андрей
Сепас Реналдо
 
79'
Хадзийованнис Анастасиос
Родригес Гарри
 
79'
Македа Федерико
Баич Риад
 
79'
 
Калдырым Хасан Али
Кеман Оливье
85'
Гюнерен Али Каан
Моруцан Олимпиу
 
85'
Педринью
Бекироглу Эфкан
 
89'
Македа Федерико
(Джигерджи Толга)
3:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гюнгёрду
Бахадир
77
Билазер
Хайрулла
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
30
Джигерджи
Толга
10
Бекироглу
Эфкан
29
Сепас
Реналдо
80
Моруцан
Олимпиу
11
Родригес
Гарри
9
Баич
Риад
25
Баязит
Билал
17
Узодимма
Энтони
3
Аттама
Джозеф
92
Жанвье
Жульян
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
10
Кеман
Оливье
28
Дживелек
Рамазан
70
Боа
Морте
Аилтон
20
Мане
Карлуш
9
Тиам
Маме
Анкарагюджю
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Кайсериспор

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
0:5
С
3:0
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:3
С
0:2
С
1:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Среднее время на гол

67
115

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.22
1.56

Среднее время на гол

73
57

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.28
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
77

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 3 0.38
Сепас Реналдо 3 0.38
Баич Риад 2 0.25
Родригес Гарри 1 0.13
Джигерджи Толга 1 0.13
Моруцан Олимпиу 1 0.13
Македа Федерико 1 0.13
Ганоушек Матей 0 0
Соу Али 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 5 (1) 0.63
Мане Карлуш 1 0.13
Узодимма Энтони 1 0.13
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джигерджи Толга 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Радакович Урош 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гежек Баран Али 2 0
Кароль Лионель 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Кеман Оливье 1 0
Ака Яу 1 0
Узодимма Энтони 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Кайсериспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1
Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1
Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Галатасарай - Кайсериспор 6:0 Кайсериспор - Умраниеспор 3:1 Фенербахче - Кайсериспор 4:1

Результаты матчей

Анкарагюджю
Кайсериспор

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
7.
Ризеспор
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Антальяспор
 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
10.
Кайсериспор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
11.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
16.
Газиантеп
 0:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 14 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Галатасарай
 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
9.
Антальяспор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Газиантеп
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
11.
Антальяспор
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
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Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Жанвье Жульян уходит с поля. Хоссейни Маджид выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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