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Тур: 8. Стадион: .
Антальяспор
0:0
Первый тайм: 33'
Галатасарай
0'
18' Желтая карточка
Торрейра Лукас
26' Желтая карточка
Актюркоглу Мухаммед

Ход матча

18'
 
Торрейра Лукас
26'
 
Актюркоглу Мухаммед

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
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Антальяспор
Ничья
Галатасарай
4.60
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1.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
22
Ван
де
Стрек
Сандер
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакчи
Абдулкерим
88
Каратас
Казимджан
91
Н'Домбеле
Тангай
34
Торрейра
Лукас
53
Йылмаз
Барыш
7
Актюркоглу
Мухаммед
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
Антальяспор
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Галатасарай

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

33 матча

15.2%
39.4%
45.4%
5 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
2:2
С
5:0
С
5:0
С
0:1
С
3:0
С
1:1
С
2:3
С
3:1
С
4:2
С
3:3
С
2:2
КТ
0:0
КТ
1:1
С
1:1
С
2:0
С
0:4
С
1:1
С
0:0
С
3:0
К
0:0
С
2:1
С
1:2
К
3:2
К
2:1
С
2:3
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.81

Среднее время на гол

72
110

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

2.13
1.35

Среднее время на гол

42
66

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.09

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

54
82

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 4 0.5
Джехезкель Сагив 2 0.25
Вурал Гюрай 1 0.13
Ван де Стрек Сандер 1 0.13
Ларссон Сэм 1 0.13
Хольтманн Геррит 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 7 (2) 0.88
Актюркоглу Мухаммед 3 0.38
Зиеш Хаким 1 0.13
Заха Уилфрид 1 0.13
Бардакчи Абдулкерим 1 0.13
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Тете 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 2 0
Ракип Эрдаль 2 0
Джехезкель Сагив 2 0
Топрак Омер 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Букса Адам 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Шарич Дарио 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 2 0
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Икарди Мауро 1 0
Бардакчи Абдулкерим 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Боэ Саша 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Антальяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Антальяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Галатасарай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
22%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1
Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2
Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Антальяспор
Галатасарай

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
7.
Ризеспор
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Антальяспор
 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
10.
Кайсериспор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
11.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
16.
Газиантеп
 0:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 14 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Галатасарай
 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
9.
Антальяспор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Газиантеп
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
11.
Антальяспор
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Актюркоглу Мухаммед получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Торрейра Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Галатасарай.
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Антальяспор
Ничья
Галатасарай
4.60
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4.60
1.80
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Антальяспор
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