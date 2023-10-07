Тур: 8. Стадион: Анталья Арена.
0:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
18'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
77
Бютюки
Зюмер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Tralhao
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
23 Айхан КанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Антальяспор
Галатасарай
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
33 матча
15.2%
39.4%
45.4%
5 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.24
0.81
Среднее время на гол
72
110
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
2.13
1.35
Среднее время на гол
42
66
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
1.67
1.09
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
54
82
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|4
|0.5
|Джехезкель Сагив
|2
|0.25
|Вурал Гюрай
|1
|0.13
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.13
|Ларссон Сэм
|1
|0.13
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|7 (2)
|0.88
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.38
|Зиеш Хаким
|1
|0.13
|Заха Уилфрид
|1
|0.13
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.13
|Мертенс Дрис
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Тете
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|3
|0
|Вурал Гюрай
|2
|0
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Муслера Фернандо
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Торрейра Лукас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Антальяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Галатасарай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Антальяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Галатасарай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
22%
2
15%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
60%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1
Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3
Галатасарай
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2
Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0 Жальгирис - Галатасарай 2:2 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Кишварда 2:0 Галатасарай - Халл Сити 3:4 Хатайспор - Галатасарай 0:3
Результаты матчей
Антальяспор
Галатасарай
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|15.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 11
|7
|16.
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2