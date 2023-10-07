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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:0
Первый тайм: 36'
Газиантеп
0'
1:0
3' Гол
Опоку Джером

Ход матча

3'
Опоку Джером
(Ба Уссейну)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
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Истанбул Башакшехир
Ничья
Газиантеп
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1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
88
Сертель
Джемали
14
Пелкас
Димитрис
8
Алексич
Даниел
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
10
Градель
Макс-Ален
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
Истанбул Башакшехир
4-4-2
Газиантеп
5-4-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Газиантеп

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюбуа Лео 1 0.13
Пелкас Димитрис 1 0.13
Фигейредо Жоау 1 0.13
Опоку Джером 1 0.13
Алексич Даниел 0 0
Тюрюдж Дениз 0 0
Ба Уссейну 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 2 0.25
Соялп Фуркан 1 0.13
Евтович Марко 1 0.13
Айети Альбиан 1 0.13
Кызылдаг Арда 1 0.13
Маркович Лазар 0 0
Градель Макс-Ален 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 2 1
Пелкас Димитрис 3 0
Ба Уссейну 1 1
Тюрюдж Дениз 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Лима Лукас 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Карзев Эден 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикел Жаниу 3 0
Максим Александру 1 1
Соялп Фуркан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Джилободжи Папи 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Драгус Денис 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
2
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Газиантеп
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
4
31%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Газиантеп
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3
Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Газиантеп

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
7.
Ризеспор
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Антальяспор
 0:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
10.
Кайсериспор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
11.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
13.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 8 2 1 5 4 - 11 7
16.
Газиантеп
 0:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 14 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Галатасарай
 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
9.
Антальяспор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Газиантеп
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
11.
Антальяспор
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 7
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
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  • Первый тайм
  • 3'
    Ба Уссейну сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Джером Опоку бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Газиантеп
2.08
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5.06
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8.93
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп онлайн

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Истанбул Башакшехир
Газиантеп
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