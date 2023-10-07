Тур: 8. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
-
17 Кени ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюбуа Лео
|1
|0.13
|Пелкас Димитрис
|1
|0.13
|Фигейредо Жоау
|1
|0.13
|Опоку Джером
|1
|0.13
|Алексич Даниел
|0
|0
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|2
|0.25
|Соялп Фуркан
|1
|0.13
|Евтович Марко
|1
|0.13
|Айети Альбиан
|1
|0.13
|Кызылдаг Арда
|1
|0.13
|Маркович Лазар
|0
|0
|Градель Макс-Ален
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Пелкас Димитрис
|3
|0
|Ба Уссейну
|1
|1
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Деннис Эммануэль
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Максим Александру
|1
|1
|Соялп Фуркан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Маркович Лазар
|1
|0
|Джилободжи Папи
|1
|0
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Газиантеп
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
2
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Газиантеп
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
4
31%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Газиантеп
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3
Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|0:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 14
|12
|6.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|15 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|15.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 11
|7
|16.
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|7
|Касымпаша
|Кара Айтач
|6 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|5 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 3
|Сивасспор
|Харисис Харилаос
|4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|4
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 2