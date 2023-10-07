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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
2:0
Конец матча
Газиантеп
0'
1:0
3' Гол
Опоку Джером
2:0
36' Гол в свои ворота
Джилободжи Папи
2:0
60' Не забитый пенальти
Максим Александру
90'+6
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
88
Сертель
Джемали
14
Пелкас
Димитрис
8
Алексич
Даниел
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
10
Градель
Макс-Ален
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
Истанбул Башакшехир
4-4-2
Газиантеп
5-4-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Газиантеп

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюбуа Лео 1 0.13
Пелкас Димитрис 1 0.13
Фигейредо Жоау 1 0.13
Опоку Джером 1 0.13
Алексич Даниел 0 0
Тюрюдж Дениз 0 0
Ба Уссейну 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 2 0.25
Соялп Фуркан 1 0.13
Евтович Марко 1 0.13
Айети Альбиан 1 0.13
Кызылдаг Арда 1 0.13
Маркович Лазар 0 0
Градель Макс-Ален 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 2 1
Пелкас Димитрис 3 0
Ба Уссейну 1 1
Тюрюдж Дениз 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Лима Лукас 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Карзев Эден 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикел Жаниу 3 0
Максим Александру 1 1
Соялп Фуркан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Джилободжи Папи 1 0
Ницэ Флорин 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Драгус Денис 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Газиантеп
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
2
Истанбул Башакшехир
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Газиантеп
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
20%
5
36%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Газиантеп
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3
Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Газиантеп

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 16 - 4 22
2.
Фенербахче
 Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
4.
Бешикташ
 Заявка 7 4 1 2 10 - 9 13
5.
Касымпаша
 Заявка 7 3 3 1 13 - 14 12
6.
Трабзонспор
 Заявка 8 4 0 4 15 - 11 12
7.
Ризеспор
 Заявка 7 3 2 2 8 - 11 11
8.
Хатайспор
 Заявка 7 2 5 0 11 - 6 11
9.
Кайсериспор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
10.
Сивасспор
 Заявка 8 2 4 2 10 - 11 10
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
12.
Коньяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 8 2 3 3 12 - 10 9
14.
Антальяспор
 Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Пендикспор
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Трабзонспор
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
6.
Аланьяспор
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Касымпаша
 Заявка 4 2 1 1 7 - 9 7
9.
Хатайспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
10.
Ризеспор
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12.
Антальяспор
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Газиантеп
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16.
Сивасспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
20.
Самсунспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Фенербахче
 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
3.
Сивасспор
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
5.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 5 - 1 6
7.
Коньяспор
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
Анкарагюджю
 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
15.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Пендикспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 6 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 5 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 3
Сивасспор Харисис Харилаос 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 4
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Джилободжи Папи уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 3'
    Ба Уссейну сделал результативную передачу.
  • 3'
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