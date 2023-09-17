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  4. Суперлига 2023-2024

Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Астерас
1:1
Первый тайм: 29'
ПАС Янина

Ход матча

15'
0:1
Цимас Панайотис
(Сория Карлес)
21'
Альварес Федерико
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
ПАС Янина
3.65
3.50
5.10
Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
30
Dino
Grozdanic
8
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
7
Бартоло
Хулиан
40
Паскуаль
Андрес
9
Juan
Bautista
Miritello
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
7
Federico
Gino
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
91
Claudiu
Cristian
Balan
21
Цимас
Панайотис
Астерас
4-2-3-1
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Астерас
ПАС Янина

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
6 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
2:1
ТМК
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
3:3
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.08

Среднее время на гол

77
83

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
80

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартоло Хулиан 2 0.5
Juan Bautista Miritello 1 0.25
Калцас Никос 1 0.25
Vasilios Mantzis 1 0.25
Рехис Франсеск 0 0
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 1
Гарро Хуан Фернандо 2 0.4
Памлидис Георгиос 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Никос 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Калцас Никос 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Костаньо Хосе 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 2
Цаусис Мариос 3 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Federico Gino 2 0
Цимас Панайотис 2 0
Клейман Борис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Сория Карлес 1 0

Результаты матчей

Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Астерас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
6
Астерас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2
Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0

Результаты матчей

Астерас
ПАС Янина

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Астерас
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 1:1 5 2 2 1 8 - 2 8
4.
ОФИ
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
ПАОК
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Ламия
 4 1 2 1 5 - 8 5
7.
АЕК
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Астерас
 1:1 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Арис Салоники
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
11.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 3 0 1 2 4 - 8 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ПАС Янина
 1:1 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 1:1 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Астерас
 1:1 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
ПАС Янина Цаусис Мариос 3
Волос Кружляк Доминик 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
ПАС Янина
3.65
3.50
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 1:1 ПАС Янина онлайн

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