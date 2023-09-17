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  4. Суперлига 2023-2024

Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Астерас
2:2
Конец матча
ПАС Янина
0'
0:1
15' Гол
Цимас Панайотис
1:1
21' Гол
Альварес Федерико
1:2
28' Гол
Claudiu Cristian Balan
36' Желтая карточка
Цимас Панайотис
2:2
45' Гол
Рехис Франсеск
50' Желтая карточка
Рехис Франсеск
62' Желтая карточка
Диарра Юба
85' Желтая карточка
Claudiu Cristian Balan
90' Желтая карточка
Цаусис Мариос
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Цимас Панайотис
(Сория Карлес)
21'
Альварес Федерико
1:1
28'
1:2
Claudiu Cristian Balan
(Сория Карлес)
36'
 
Цимас Панайотис
45'
Рехис Франсеск
2:2
50'
Рехис Франсеск
 
55'
 
Kevin Rosero
Памлидис Георгиос
55'
 
Гарро Хуан Фернандо
Цимас Панайотис
60'
Диарра Юба
Мунафо Хуан
 
60'
Вико Федерико
Паскуаль Андрес
 
62'
Диарра Юба
 
73'
 
Лиасос Ангелос
Ринстра Дан
77'
Vasilios Mantzis
Dino Grozdanic
 
77'
Калцас Никос
Бартоло Хулиан
 
85'
 
Claudiu Cristian Balan
90'
 
Цаусис Мариос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
30
Dino
Grozdanic
8
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
7
Бартоло
Хулиан
40
Паскуаль
Андрес
9
Juan
Bautista
Miritello
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
7
Federico
Gino
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
14
Памлидис
Георгиос
91
Claudiu
Cristian
Balan
21
Цимас
Панайотис
Астерас
4-2-3-1
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Астерас
ПАС Янина

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
6 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
2:1
ТМК
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
3:3
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.08

Среднее время на гол

77
83

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
80

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартоло Хулиан 2 0.5
Рехис Франсеск 1 0.25
Juan Bautista Miritello 1 0.25
Альварес Федерико 1 0.25
Калцас Никос 1 0.25
Vasilios Mantzis 1 0.25
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 1
Гарро Хуан Фернандо 2 0.4
Цимас Панайотис 1 0.2
Claudiu Cristian Balan 1 0.2
Памлидис Георгиос 0 0
Сория Карлес 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Никос 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Калцас Никос 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Диарра Юба 1 0
Костаньо Хосе 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 2
Цаусис Мариос 4 0
Цимас Панайотис 3 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Federico Gino 2 0
Клейман Борис 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Сория Карлес 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Астерас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Астерас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ПАС Янина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
6
Астерас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ПАС Янина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
1
50%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2
Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0
Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0

Результаты матчей

Астерас
ПАС Янина

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Астерас
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5
3
2
1
3
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ОФИ
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
ПАОК
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Ламия
 4 1 2 1 5 - 8 5
7.
АЕК
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Арис Салоники
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
11.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 3 0 1 2 4 - 8 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
Волос Кружляк Доминик 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Жуканович Эрвин сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Рехис Франсеск бьет в цель!
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