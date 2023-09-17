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  4. Суперлига 2023-2024

Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Кифисия
0:3
Первый тайм: 45+'
Пансерраикос
0'
0:1
4' Гол
Делияннидис Панайотис
0:2
12' Гол
Стаикос Пасхалис
15' Желтая карточка
Ожегович Огнен
0:3
22' Гол
Бергстрём Эмиль
25' Желтая карточка
Мургос Саввас
38' Желтая карточка
Гайек Томаш
44' Вторая желтая карточка
Гайек Томаш

Ход матча

4'
0:1
Делияннидис Панайотис
12'
0:2
Стаикос Пасхалис
15'
Ожегович Огнен
 
22'
0:3
Бергстрём Эмиль
(Мургос Саввас)
25'
 
Мургос Саввас
34'
Паррас Александрос
Агбеньену Лумор
 
34'
Georgios Konstantakopoulos
Тьеви Бифума
 
34'
Nicolas Andereggen
Nikolaos Peios
 
38'
 
Гайек Томаш
44'
 
Гайек Томаш

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Кифисия
Ничья
Пансерраикос
63.00
3.25
3.30
Все Коэффициенты
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
3
Ботия
Альберто
2
Вафеас
Никос
15
Агбеньену
Лумор
5
Nikolaos
Peios
6
Antonis
Papasavas
17
Mateus
Barbosa
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
37
Гайек
Томаш
31
Бергстрём
Эмиль
26
Стаикос
Пасхалис
21
Мургос
Саввас
2
Пилеас
Костас
18
Хадзистравос
Зисис
72
Уэдраого
Исмаила
3
Stavros
Petravrakis
14
Алексич
Коста
Кифисия
4-2-3-1
Пансерраикос
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 1 0.2
Antonis Papasavas 1 0.2
Масурас Яннис 1 0.2
Агбеньену Лумор 0 0
Крисиума Матеус 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мургос Саввас 1 0.25
Делияннидис Панайотис 1 0.25
Бергстрём Эмиль 1 0.25
Стаикос Пасхалис 1 0.25
Алексич Коста 1 0.25
Пилеас Костас 0 0
Mathias Tomas 0 0

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ожегович Огнен 4 0
Сакик Эмануэль 4 0
Ипалибо Джек 3 0
Масурас Яннис 2 0
Nikolaos Peios 2 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Antonis Papasavas 1 0
Вафеас Никос 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайек Томаш 1 1
Мургос Саввас 2 0
Хован Адриан 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Stavros Petravrakis 1 0
Вулери Каин 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Уэдраого Исмаила 1 0

Результаты матчей

Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Кифисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
1
Кифисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0
Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0
Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0 Ираклис - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 2:0

Результаты матчей

Кифисия
Пансерраикос

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
3:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кифисия
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ОФИ
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
ПАОК
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Пансерраикос
 3:0 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Ламия
 4 1 2 1 5 - 8 5
8.
АЕК
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Арис Салоники
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Кифисия
 0:3 5 1 0 4 3 - 13 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 3 0 1 2 4 - 8 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Кифисия
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пансерраикос
 3:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Пансерраикос
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 0:3 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кифисия
Ничья
Пансерраикос
63.00
3.25
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кифисия 0:3 Пансерраикос онлайн

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Кифисия
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