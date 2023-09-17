Тур: 4. Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras.
4:4
Конец матча
0'
0:1
4' ГолДелияннидис Панайотис
0:2
12' ГолСтаикос Пасхалис
15' Желтая карточкаОжегович Огнен
0:3
22' ГолБергстрём Эмиль
25' Желтая карточкаМургос Саввас
39' Желтая карточкаГайек Томаш
44' Вторая желтая карточкаГайек Томаш
45' Желтая карточкаАлексич Коста
1:3
56' ГолGeorgios Konstantakopoulos
64' Желтая карточкаБайрович Адмир
66' Желтая карточкаПаррас Александрос
2:3
72' ГолОжегович Огнен
2:4
77' ГолПилеас Костас
85' Желтая карточкаБотия Альберто
3:4
90' ГолAndrews Tetteh
4:4
90' ГолБотия Альберто
90'+13
Ход матча
4'
12'
0:2
15'
22'
0:3
25'
39'
44'
45'
56'
64'
72'
2:3
77'
2:4
85'
90'
3:4
90'
4:4
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|2
|0.4
|Ботия Альберто
|1
|0.2
|Antonis Papasavas
|1
|0.2
|Масурас Яннис
|1
|0.2
|Andrews Tetteh
|1
|0.2
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.2
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мургос Саввас
|1
|0.25
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.25
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.25
|Стаикос Пасхалис
|1
|0.25
|Алексич Коста
|1
|0.25
|Пилеас Костас
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ожегович Огнен
|4
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Nikolaos Peios
|2
|0
|Ботия Альберто
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Antonis Papasavas
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Паррас Александрос
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайек Томаш
|1
|2
|Мургос Саввас
|2
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Хован Адриан
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Stavros Petravrakis
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Алексич Коста
|1
|0
|Гоцаманидис Николаос
|1
|0
|Уэдраого Исмаила
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Кифисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
1
Кифисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
5
63%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Забито
9
5
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
6
67%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0
Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0
Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0 Ираклис - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 2:0
Результаты матчей
Кифисия
Пансерраикос
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кифисия
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
14
13
14
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4