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  4. Суперлига 2023-2024

Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Кифисия
4:4
Конец матча
Пансерраикос
0'
0:1
4' Гол
Делияннидис Панайотис
0:2
12' Гол
Стаикос Пасхалис
15' Желтая карточка
Ожегович Огнен
0:3
22' Гол
Бергстрём Эмиль
25' Желтая карточка
Мургос Саввас
39' Желтая карточка
Гайек Томаш
44' Вторая желтая карточка
Гайек Томаш
45' Желтая карточка
Алексич Коста
1:3
56' Гол
Georgios Konstantakopoulos
64' Желтая карточка
Байрович Адмир
66' Желтая карточка
Паррас Александрос
2:3
72' Гол
Ожегович Огнен
2:4
77' Гол
Пилеас Костас
85' Желтая карточка
Ботия Альберто
3:4
90' Гол
Andrews Tetteh
4:4
90' Гол
Ботия Альберто
90'+13

Ход матча

4'
0:1
Делияннидис Панайотис
12'
0:2
Стаикос Пасхалис
15'
Ожегович Огнен
 
22'
0:3
Бергстрём Эмиль
(Мургос Саввас)
25'
 
Мургос Саввас
33'
Паррас Александрос
Агбеньену Лумор
 
34'
Georgios Konstantakopoulos
Тьеви Бифума
 
34'
Nicolas Andereggen
Nikolaos Peios
 
39'
 
Гайек Томаш
44'
 
Гайек Томаш
45'
 
Алексич Коста
46'
 
Гоцаманидис Николаос
Мургос Саввас
56'
Georgios Konstantakopoulos
(Ботия Альберто)
1:3
58'
Andrews Tetteh
Antonis Papasavas
 
60'
 
Байрович Адмир
Алексич Коста
64'
 
Байрович Адмир
66'
Паррас Александрос
 
67'
 
Maximiliano Moreira
Стаикос Пасхалис
68'
 
Mathias Tomas
Хадзистравос Зисис
72'
Ожегович Огнен
(Mateus Barbosa)
2:3
72'
Ипалибо Джек
Илиев Илиан
 
77'
2:4
Пилеас Костас
85'
Ботия Альберто
 
90'
 
Цагалидис Панайотис
Пилеас Костас
90'
Andrews Tetteh
(Mateus Barbosa)
3:4
90'
Ботия Альберто
4:4

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
3
Ботия
Альберто
2
Вафеас
Никос
15
Агбеньену
Лумор
5
Nikolaos
Peios
6
Antonis
Papasavas
17
Mateus
Barbosa
22
Илиев
Илиан
23
Тьеви
Бифума
9
Ожегович
Огнен
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
37
Гайек
Томаш
31
Бергстрём
Эмиль
26
Стаикос
Пасхалис
21
Мургос
Саввас
2
Пилеас
Костас
18
Хадзистравос
Зисис
72
Уэдраого
Исмаила
3
Stavros
Petravrakis
14
Алексич
Коста
Кифисия
4-2-3-1
Пансерраикос
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 2 0.4
Ботия Альберто 1 0.2
Antonis Papasavas 1 0.2
Масурас Яннис 1 0.2
Andrews Tetteh 1 0.2
Georgios Konstantakopoulos 1 0.2
Mateus Barbosa 0 0
Агбеньену Лумор 0 0
Крисиума Матеус 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мургос Саввас 1 0.25
Делияннидис Панайотис 1 0.25
Бергстрём Эмиль 1 0.25
Стаикос Пасхалис 1 0.25
Алексич Коста 1 0.25
Пилеас Костас 0 0
Mathias Tomas 0 0

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ожегович Огнен 4 0
Сакик Эмануэль 4 0
Ипалибо Джек 3 0
Масурас Яннис 2 0
Nikolaos Peios 2 0
Ботия Альберто 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Antonis Papasavas 1 0
Вафеас Никос 1 0
Паррас Александрос 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайек Томаш 1 2
Мургос Саввас 2 0
Байрович Адмир 1 0
Хован Адриан 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Stavros Petravrakis 1 0
Вулери Каин 1 0
Стаикос Пасхалис 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Алексич Коста 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Уэдраого Исмаила 1 0

Результаты матчей

Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Кифисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
1
Кифисия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
5
63%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Забито

9
5
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
6
67%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0
Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3 Каламата - Кифисия 1:2
Пансерраикос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0
Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Диагорас Родос 3:1 Анагенниси Кардица - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Верия 2:0 Македоникос Неаполис - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос-2 2:0 Ираклис - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Алмопос Аридая 2:0

Результаты матчей

Кифисия
Пансерраикос

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кифисия
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ОФИ
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
ПАОК
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Ламия
 4 1 2 1 5 - 8 5
7.
АЕК
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Кифисия
 5 1 1 3 7 - 14 4
10.
Арис Салоники
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Пансерраикос
 4 0 3 1 6 - 8 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 3 0 1 2 4 - 8 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
5.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
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