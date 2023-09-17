Тур: 4. Стадион: Тумба.
0:0
Второй тайм: 68'
0'
22' Желтая карточкаДукуре Шейк
28' Желтая карточкаМонтойя Мартин
36' Желтая карточкаВиейринья
67' Желтая карточкаКулиеракис Костас
Ход матча
22'
28'
36'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
20
Виейринья
11
Тайсон
Фреда
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Рупп
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Велес ФранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
ПАОК
Арис Салоники
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
38 матчей
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.05
Среднее время на гол
57
85
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.1
0.68
Среднее время на гол
81
131
Всего голов
50
33
Голов в среднем за матч
1.32
0.87
Тотал матчей
2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
68
103
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|2
|0.5
|Мург Томас
|1
|0.25
|Цимас Стефанос
|1
|0.25
|Шваб Штефан
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|2
|0.5
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.5
|Самора Альваро
|1
|0.25
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Константелиас Янис
|2
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
ПАОК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2
ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2
Результаты матчей
ПАОК
Арис Салоники
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|10 - 1
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|4.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|8.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4