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  4. Суперлига 2023-2024

Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
ПАОК
0:0
Второй тайм: 68'
Арис Салоники
0'
22' Желтая карточка
Дукуре Шейк
28' Желтая карточка
Монтойя Мартин
36' Желтая карточка
Виейринья
67' Желтая карточка
Кулиеракис Костас

Ход матча

22'
 
Дукуре Шейк
28'
 
Монтойя Мартин
36'
Виейринья
 
65'
Десподов Кирилл
Константелиас Янис
 
67'
Кулиеракис Костас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Арис Салоники
3.75
3.99
8.00
Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
33
Саматта
Мбвана
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
33
Монтойя
Мартин
8
Дукуре
Шейк
III
28
Верстрате
Биргер
32
Моберг-Карлссон
Давид
10
Рупп
Лукас
27
Менендес
Джонатан
80
Морон
Лоренцо
ПАОК
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Арис Салоники

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

38 матчей

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:2
С
1:2
С
1:0
ТМК
1:4
С
0:0
ТМК
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
2:0
С
4:1
К
0:0
С
0:0
К
0:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1

Голы

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.05

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.1
0.68

Среднее время на гол

81
131

Всего голов

50
33

Голов в среднем за матч

1.32
0.87

Тотал матчей

2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

68
103

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 2 0.5
Мург Томас 1 0.25
Цимас Стефанос 1 0.25
Шваб Штефан 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 2 0.5
Фабиано Лейсманн 2 (1) 0.5
Самора Альваро 1 0.25
Дарида Владимир 0 0
Монтойя Мартин 0 0
Пальма Луис 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Константелиас Янис 2 0
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Баба Абдул-Рахман 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Живкович Андрия 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 2 0
Дарида Владимир 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Дукуре Шейк III 1 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Хулиан Диас 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Фабиано Лейсманн 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
ПАОК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2
ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2

Результаты матчей

ПАОК
Арис Салоники

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Олимпиакос
 0:1 4 3 0 1 10 - 1 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
АЕК
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
ПАОК
 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
ОФИ
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Ламия
 4 1 2 1 5 - 8 5
8.
Арис Салоники
 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Кифисия
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Пансерраикос
 4 0 3 1 6 - 8 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 3 0 1 2 4 - 8 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 0:1 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
АЕК
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Арис Салоники
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
5.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Арис Салоники
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
9.
ПАОК
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Олимпиакос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Виейринья получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Монтойя Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Дукуре Шейк III получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Арис Салоники
3.75
3.99
8.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Арис Салоники онлайн

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Арис Салоники
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