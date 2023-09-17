Тур: 4. Стадион: Тумба.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаДукуре Шейк
28' Желтая карточкаМонтойя Мартин
36' Желтая карточкаВиейринья
67' Желтая карточкаКулиеракис Костас
87' Желтая карточкаХулиан Диас
90' Желтая карточкаКедзёра Томаш
90' Желтая карточкаМург Томас
90'+12
Ход матча
22'
28'
36'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
20
Виейринья
11
Тайсон
Фреда
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
10
Рупп
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рупп ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Велес ФранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
ПАОК
Арис Салоники
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
38 матчей
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.05
Среднее время на гол
57
85
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.1
0.68
Среднее время на гол
81
131
Всего голов
50
33
Голов в среднем за матч
1.32
0.87
Тотал матчей
2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
68
103
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|2
|0.5
|Мург Томас
|1
|0.25
|Цимас Стефанос
|1
|0.25
|Шваб Штефан
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|2
|0.5
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.5
|Самора Альваро
|1
|0.25
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Константелиас Янис
|2
|0
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулиан Диас
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
ПАОК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арис Салоники
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2
ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0 Вестерло - ПАОК 3:2 Аль-Таавун Бурайда - ПАОК 1:4 ПАОК - Генк 3:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 ФКСБ - ПАОК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2
Результаты матчей
ПАОК
Арис Салоники
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
13
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4