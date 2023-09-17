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  4. Суперлига 2023-2024

Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
АЕК
1:0
Первый тайм: 29'
Олимпиакос
0'
15' Желтая карточка
Фортунис Костас
1:0
22' Гол
Понсе Эсекель
25' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан

Ход матча

15'
 
Фортунис Костас
22'
Понсе Эсекель
1:0
25'
Шиманьски Дамиан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Олимпиакос
3.20
3.35
4.10
Все Коэффициенты
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
3
Мохаммади
Милад
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
10
Цубер
Стивен
6
Йонссон
Йенс
11
Араужо
Серхио
14
Понсе
Эсекель
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Фрейре
Николас
18
Кини
Марин
4
Камара
Мохамед
III
32
Эссе
Сантьяго
19
Масурас
Гиоргос
7
Фортунис
Костас
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
АЕК
4-3-1-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Олимпиакос

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 19 побед

49 матчей

26.5%
20.4%
53.1%
13 побед 10 ничьих 26 побед

Первый тайм

20.4%
42.9%
36.7%
10 побед 21 ничья 18 побед

Второй тайм

22.4%
38.8%
38.8%
11 побед 19 ничьих 19 побед

История матчей

С
0:0
С
1:3
К
2:1
С
1:3
К
3:0
С
0:0
С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
КГ
1:1
К
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.33
0.68

Среднее время на гол

67
132

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

80
53

Голов в среднем за матч

1.63
1.08

Тотал матчей

2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 76%
Меньше 24%
12
27
Больше 55%
Меньше 45%
22
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

55
83

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 1 0.33
Йонссон Йенс 1 0.33
Гачинович Мийат 1 0.33
Амрабат Нордин 1 (1) 0.33
Элиассон Никлас 0 0
Шиманьски Дамиан 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 3 0.75
Фортунис Костас 1 0.25
Кини Марин 1 0.25
Камара Мохамед III 1 0.25
Эль-Кааби Аюб 1 0.25
Биэл Пеп 1 0.25
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.25
Марсело Родиней 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 0 1
Йонссон Йенс 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 2 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Биэл Пеп 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
9
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0
АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1
Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0

Результаты матчей

АЕК
Олимпиакос

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АЕК
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Олимпиакос
 0:1 4 3 0 1 10 - 1 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
АЕК
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
ПАОК
 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
ОФИ
 4 2 1 1 6 - 7 7
7.
Ламия
 4 1 2 1 5 - 8 5
8.
Арис Салоники
 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Кифисия
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Пансерраикос
 4 0 3 1 6 - 8 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 3 0 1 2 4 - 8 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 0:1 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
АЕК
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Арис Салоники
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
5.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Арис Салоники
 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
9.
ПАОК
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Олимпиакос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Шиманьски Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Рота Лазарос сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Понсе Эсекель бьет в цель!
  • 15'
    Фортунис Костас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Олимпиакос
3.20
3.35
4.10
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