Тур: 4. Стадион: OPAP Arena.
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаФортунис Костас
1:0
22' ГолПонсе Эсекель
25' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
1:1
38' ГолЭль-Кааби Аюб
49' Желтая карточкаРота Лазарос
61' Красная карточкаСидибе Джибриль
62' Желтая карточкаБиэл Пеп
79' Желтая карточкаМарсело Родиней
83' Желтая карточкаПасхалакис Александрос
90'+6
Ход матча
15'
22'
1:0
25'
38'
1:1
49'
61'
62'
75'
79'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 ЗиниНападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
АЕК
Олимпиакос
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 19 побед
49 матчей
26.5%
20.4%
53.1%
13 побед 10 ничьих 26 побед
Первый тайм
20.4%
42.9%
36.7%
10 побед 21 ничья 18 побед
Второй тайм
22.4%
38.8%
38.8%
11 побед 19 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.33
0.68
Среднее время на гол
67
132
Всего голов
48
36
Голов в среднем за матч
1.92
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
80
53
Голов в среднем за матч
1.63
1.08
Тотал матчей
2.5
45
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 76%
Меньше 24%
12
27
Больше 55%
Меньше 45%
22
12
Больше 24%
Меньше 76%
37
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
55
83
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|1
|0.33
|Йонссон Йенс
|1
|0.33
|Гачинович Мийат
|1
|0.33
|Понсе Эсекель
|1
|0.33
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.33
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|3
|0.75
|Эль-Кааби Аюб
|2
|0.5
|Фортунис Костас
|1
|0.25
|Кини Марин
|1
|0.25
|Камара Мохамед III
|1
|0.25
|Биэл Пеп
|1
|0.25
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.25
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Джибриль
|0
|1
|Манталос Петрос
|0
|1
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Шиманьски Дамиан
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
9
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0
АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 Антверпен - АЕК 0:3 Локомотив Загреб - АЕК 1:0 АЕК - ПАОК 2:0 АЕК - Волос 4:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1
Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0
Результаты матчей
АЕК
Олимпиакос
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АЕК
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4