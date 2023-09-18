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Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Атромитос
1:1
Второй тайм: 75'
Волос
0'
13' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
23' Желтая карточка
Цоканис Тасос
1:0
36' Гол
Ангельски Кароль
1:1
46' Гол в свои ворота
Lucas Acevedo
52' Желтая карточка
Валенсия Диего

Ход матча

13'
Кешрида Ваджди
 
23'
 
Цоканис Тасос
36'
Ангельски Кароль
(Робай Гаэтан)
1:0
46'
 
Гарсия Хуан Мануэль
Мораитис Панагиотис
46'
 
Махаирас Теодосиос
Энгин Ахмет
46'
1:1
Lucas Acevedo
46'
 
Луна Антонио
Кицос Фотис
52'
Валенсия Диего
 
57'
 
Бертолио Факундо
Maximiliano Comba
59'
Вергос Николаос
Ангельски Кароль
 
60'
Кунде Пьер
Гонсалес Эдер
 
71'
Юбитана Дензель
Робай Гаэтан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Волос
3.85
3.75
5.10
Все Коэффициенты
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
33
Цавелас
Георгиос
5
Lucas
Acevedo
3
Nicolaos
Athanasiou
8
Фридйонссон
Самуэль
6
Гонсалес
Эдер
18
Валенсия
Диего
10
Камара
Агибу
7
Робай
Гаэтан
14
Ангельски
Кароль
1
Сиампанис
Мариос
3
Алхо
Николай
4
Асланидис
Кириакос
16
Сьелис
Христос
17
Кицос
Фотис
6
Цоканис
Тасос
10
Труйе
Алексис
7
Делетич
Милош
20
Maximiliano
Comba
77
Энгин
Ахмет
45
Мораитис
Панагиотис
Атромитос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Волос

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:1
С
2:1
С
0:2
ТМК
0:2
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
1:2
С
2:3
С
0:0
К
0:2
К
0:3
С
2:3

Голы

Всего голов

3
16

Голов в среднем за матч

0.5
1.6

Среднее время на гол

180
56

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

0.94
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

96
62

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 1 0.33
Lucas Acevedo 1 0.33
Робай Гаэтан 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 2 0.5
Алхо Николай 1 0.25
Сьелис Христос 1 0.25
Баррьентос Жан 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цидотас Панайотис 1 1
Де Бок Лоренс 0 1
Lucas Acevedo 1 0
Фридйонссон Самуэль 1 0
Кешрида Ваджди 1 0
Валенсия Диего 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
Камара Агибу 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кружляк Доминик 3 0
Maximiliano Comba 2 0
Цоканис Тасос 1 0
Делетич Милош 1 0
Сьелис Христос 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Тахатос Эфстатиос 1 0
Кицос Фотис 1 0

Результаты матчей

Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Атромитос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
2
Атромитос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Волос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2
Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1
Волос
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0
Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1

Результаты матчей

Атромитос
Волос

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 3 1 0 11 - 1 10
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ПАОК
 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
ОФИ
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
АЕК
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Ламия
 4 1 2 1 5 - 8 5
8.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Кифисия
 5 1 1 3 7 - 14 4
11.
Пансерраикос
 4 0 3 1 6 - 8 3
12.
Панетоликос
 3 0 2 1 1 - 6 2
13.
Волос
 1:1 4 0 2 2 5 - 9 2
14.
Атромитос
 1:1 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Атромитос
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Волос
 1:1 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Панетоликос
 2 0 1 1 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
5.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Волос
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
9.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Арис Салоники
 3 0 1 2 2 - 4 1
11.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 1:1 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Волос
3.85
3.75
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 1:1 Волос онлайн

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