Тур: 4. Стадион: Перистери.
0'
13' Желтая карточкаКешрида Ваджди
23' Желтая карточкаЦоканис Тасос
1:0
36' ГолАнгельски Кароль
1:1
46' Гол в свои воротаLucas Acevedo
52' Желтая карточкаВаленсия Диего
Ход матча
13'
23'
36'
1:0
46'
1:1
52'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
10
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Атромитос
Волос
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
16
Голов в среднем за матч
0.5
1.6
Среднее время на гол
180
56
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
0.94
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
96
62
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|1
|0.33
|Lucas Acevedo
|1
|0.33
|Робай Гаэтан
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|2
|0.5
|Алхо Николай
|1
|0.25
|Сьелис Христос
|1
|0.25
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Де Бок Лоренс
|0
|1
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|Кешрида Ваджди
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Тахатос Эфстатиос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Волос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Атромитос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
2
Атромитос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Волос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2
Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0 Атромитос - ОФИ 2:3 Ламия - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1
Волос
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0
Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1
Результаты матчей
Атромитос
Волос
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 6
|2
|13.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|13.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4