Тур: 5. Стадион: Караискакис.
4:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаNikolaos Peios
1:0
21' ПенальтиЭль-Кааби Аюб
2:0
25' ГолПоденсе Даниэл
48' Желтая карточкаМасурас Яннис
50' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
3:0
64' ПенальтиЙоветич Стеван
4:0
90' ГолИборра Висенте
90'+6
Ход матча
19'
21'
1:0
25'
48'
64'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
18
Кини
Марин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|3
|0.6
|Эль-Кааби Аюб
|3 (1)
|0.6
|Фортунис Костас
|1
|0.2
|Поденсе Даниэл
|1
|0.2
|Кини Марин
|1
|0.2
|Камара Мохамед III
|1
|0.2
|Биэл Пеп
|1
|0.2
|Йоветич Стеван
|1 (1)
|0.2
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.2
|Марсело Родиней
|0
|0
|Ортега Франсиско
|0
|0
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|2
|0.33
|Ботия Альберто
|1
|0.17
|Antonis Papasavas
|1
|0.17
|Масурас Яннис
|1
|0.17
|Andrews Tetteh
|1
|0.17
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.17
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ожегович Огнен
|4
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Ипалибо Джек
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Ботия Альберто
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Antonis Papasavas
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Паррас Александрос
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
3
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3
Кифисия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0
ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3
Результаты матчей
Олимпиакос
Кифисия
Точный счет
4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Кифисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
14
22
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 18
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|14.
|0:2
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|9.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|4 (1)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4