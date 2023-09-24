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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Олимпиакос
4:0
Конец матча
Кифисия
0'
19' Желтая карточка
Nikolaos Peios
1:0
21' Пенальти
Эль-Кааби Аюб
2:0
25' Гол
Поденсе Даниэл
48' Желтая карточка
Масурас Яннис
50' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
3:0
64' Пенальти
Йоветич Стеван
4:0
90' Гол
Иборра Висенте
90'+6
1
Пасхалакис
Александрос
18
Кини
Марин
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
4
Камара
Мохамед
III
10
Скарпа
Густаво
15
Александропулос
Сотириос
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
98
Сольбаккен
Ола
1
Кристинссон
Огмундур
21
Масурас
Яннис
2
Вафеас
Никос
31
Цапан
Лука
15
Агбеньену
Лумор
5
Nikolaos
Peios
6
Antonis
Papasavas
17
Mateus
Barbosa
42
Ипалибо
Джек
33
Nicolas
Andereggen
10
Andrews
Tetteh
Олимпиакос
4-3-3
Кифисия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 3 0.6
Эль-Кааби Аюб 3 (1) 0.6
Фортунис Костас 1 0.2
Поденсе Даниэл 1 0.2
Кини Марин 1 0.2
Камара Мохамед III 1 0.2
Биэл Пеп 1 0.2
Йоветич Стеван 1 (1) 0.2
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.2
Марсело Родиней 0 0
Ортега Франсиско 0 0
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 2 0.33
Ботия Альберто 1 0.17
Antonis Papasavas 1 0.17
Масурас Яннис 1 0.17
Andrews Tetteh 1 0.17
Georgios Konstantakopoulos 1 0.17
Mateus Barbosa 0 0
Агбеньену Лумор 0 0
Крисиума Матеус 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 2 0
Биэл Пеп 2 0
Фортунис Костас 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ожегович Огнен 4 0
Сакик Эмануэль 4 0
Масурас Яннис 3 0
Ипалибо Джек 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Ботия Альберто 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Antonis Papasavas 1 0
Вафеас Никос 1 0
Паррас Александрос 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Олимпиакос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кифисия
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3
Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3
Кифисия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0
ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0 Иерапетра - Кифисия 0:1 Кифисия - Продефтики 1:1 Каллитея - Кифисия 3:3 Кифисия - ПАО Руф 4:1 Эгалео - Кифисия 0:3 Кифисия - Илиуполис 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 2:3

Результаты матчей

Олимпиакос
Кифисия

Точный счет

4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Кифисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
2
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
2
2.5
1
4
2
2
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Панатинаикос
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
ПАС Янина
 5 2 2 1 9 - 3 8
4.
ОФИ
 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
ПАОК
 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Арис Салоники
 2:0 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Пансерраикос
 5 1 3 1 8 - 8 6
8.
АЕК
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Ламия
 5 1 2 2 5 - 10 5
10.
Астерас
 4 1 1 2 7 - 8 4
11.
Кифисия
 6 1 1 4 7 - 18 4
12.
Волос
 4 0 2 2 5 - 9 2
13.
Атромитос
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Панетоликос
 0:2 4 0 2 2 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
ПАОК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
ОФИ
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Арис Салоники
 2:0 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
6.
Астерас
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
Пансерраикос
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Кифисия
 2 1 1 0 6 - 5 4
9.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Панатинаикос
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
АЕК
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Атромитос
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Панетоликос
 0:2 2 0 1 1 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
ПАС Янина
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Пансерраикос
 3 0 2 1 5 - 7 2
5.
Олимпиакос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Панетоликос
 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
7.
Волос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
9.
Арис Салоники
 2:0 3 0 1 2 2 - 4 1
10.
Атромитос
 3 0 1 2 2 - 7 1
11.
Ламия
 3 0 1 2 2 - 8 1
12.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
14.
Кифисия
 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Арис Салоники Морон Лоренцо 4 (1)
Панатинаикос Бернард Дуарте 3 (1)
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 3
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Пансерраикос Гайек Томаш 2 1
Кифисия Ожегович Огнен 4
ПАС Янина Цаусис Мариос 4
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Ортега Франсиско сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Поденсе Даниэл бьет в цель!
    • 21'
      Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб из команды Олимпиакос забивает с точки!
    • 19'
      Nikolaos Peios получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Олимпиакос 4:0 Кифисия онлайн

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