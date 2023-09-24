Тур: 5. Стадион: Клеантис Викелидис.
2:0
Второй тайм: 70'
Ход матча
22'
53'
55'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Велес ФранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
-
21 Пардо РубенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Габриэль Шюррер
История личных встреч
Арис Салоники
Панетоликос
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.57
0.43
Среднее время на гол
57
210
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
64
135
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|4
|0.8
|Фабиано Лейсманн
|2 (1)
|0.4
|Самора Альваро
|1
|0.2
|Дарида Владимир
|0
|0
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.25
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулиан Диас
|2
|0
|Феррари Франко
|2
|0
|Дарида Владимир
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Дукуре Шейк III
|1
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Фабиано Лейсманн
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карелис Никос
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Арис Салоники
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
0
0
Арис Салоники
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2
Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Арис Салоники - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 ЦСКА-1948 - Арис Салоники 2:0 Метта - Арис Салоники 0:3 Ауда - Арис Салоники 0:3 Ботев Пловдив - Арис Салоники 1:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1
Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0
Результаты матчей
Арис Салоники
Панетоликос
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 18
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|14.
|0:2
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|9.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|14.
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|3 (1)
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|3
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Пансерраикос
|Гайек Томаш
|2 1
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|4
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|4
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4